L’Atalanta batte 2-1 la Roma: è ufficialmente in Champions | Polemiche arbitrali a fine gara

L’Atalanta sconfigge in casa la Roma per 2-1 e centra matematicamente la qualificazione in Champions League. Scintille a fine gara.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini interrompe la striscia impressionante di risultati utili della Roma di Claudio Ranieri. Al Gewiss stadium di Bergamo hanno la meglio i padroni di casa, che strappano tre punti decisivi per la qualificazione ufficiale alla prossima Champions League.

La Dea conquista per la quinta volta negli ultimi sette anni l’accesso alla massima competizione europea. Mentre la striscia di risultati utili per la squadra giallorossa si ferma a quota diciannove gare. Non sono mancate emozioni e colpi di scena nel monday night della trentaseiesima giornata di Serie A.

Partono meglio i padroni di casa, che mettono alle corde la Roma fin dai primi minuti. l’Atalanta trova la rete del vantaggio con Ademola Lookman, abile a superare un incolpevole Mile Svilar al nono minuto di gioco. Per l’attaccante nigeriano si tratta del quindicesimo timbro in campionato.

Gli ospiti non gettano la spugna e si ricompattano, fino a trovare il gol del pareggio. A superare Marco Carnesecchi ci pensa Bryan Cristante. Uno degli ex di giornata trova la rete con un poderoso stacco di testa su assist di Matias Soule, due minuti dopo la mezz’ora di gioco.

Atalanta di nuovo in Champions League

La seconda frazione di gioco si apre a ritmi non elevatissimi, fino ad un episodio che potenzialmente avrebbe cambiato l’inerzia della partita. Poco dopo l’ora di gioco il direttore di gara fischia un calcio di rigore per la Roma, in seguito al contatto in area tra Mario Pasalic e Manu Konè.

In seguito l’arbitro Simone Sozza viene richiamato dal VAR per analizzare il contatto nell’area di rigore bergamasca. decidendo di non convalidare il penalty. Dopo dieci minuti a trovare la rete del vantaggio sono i padroni di casa, con un pregevole tiro da fuori di Sulemana, il protagonista meno atteso della gara.

Furia Ranieri a fine gara

I bergamaschi festeggiano davanti al proprio pubblico l’ennesima qualificazione in Champions League portata a casa da Gasperini.

Opposto l’umore in casa giallorossa, ora la Roma è a quota 63 punti, al sesto posto e a meno uno dalla coppia Juve e Lazio. A fine gara Claudio Ranieri si è scagliato duramente contro le decisioni di arbitro e VAR, sottolineando come abbia trovato ingiusto togliere il calcio di rigore ai suoi nel secondo tempo.