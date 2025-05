Finale Champions League: biglietti al 50% | Può averli chiunque

Ottime notizie per i tifosi in vista della finale di Champions League. Biglietti scontati al 50%, può richiederli chiunque.

Il 31 maggio a Monaco di Baviera ci sarà la finalissima della Champions League 2025. A contendersi il trofeo più prestigioso in ambito UEFA ci saranno l’Inter di Simone Inzaghi ed il PSG, guidato da Luis Enrique. La febbre per l’appuntamento in terra tedesca è già salita ai massimi livelli, sia intorno alla formazione nerazzurra che a quella parigina.

Lato Inter l’entusiasmo è ai massimi livelli dopo l’eliminazione del Barcellona dopo due semifinali al cardiopalma. La squadra guidata in panchina da Simone Inzaghi ha staccato il pass per l’ultimo atto della competizione per la seconda volta negli ultimi tre anni. Dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata in Spagna, a San Siro è finita 4-3 nei tempi supplementari per i nerazzurri.

L’euforia è alta anche in casa PSG, la squadra parigina ritrova la finalissima di Champions League a cinque anni dall’ultima volta. Luis Enrique ha l’opportunità di far vincere la coppa dalle grandi orecchie per la prima volta in assoluto alla squadra della capitale francese, che nel doppio confronto delle semifinali ha avuto la meglio sull’Arsenal.

L’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario è alla fine di maggio, quando le due squadre si affronteranno a viso aperto all’Allianz Arena. E la corsa per accaparrarsi un tagliando per l’ultimo atto della Champions League a Monaco di Baviera è già partita tra tifosi ed appassionati.

Biglietti per la finale a metà prezzo

I due club avranno a disposizione circa 18mila biglietti per le proprie tifoserie. Inter e PSG saranno accompagnati da tantissimi tifosi che cullano il sogno di conquistare il tetto d’Europa a fianco della squadra del proprio cuore.

La capienza generale dell’impianto sportivo tedesco è di 70mila posti, con una larga fetta di tagliandi che verranno messi a disposizione per tifosi neutrali e rappresentanze federali e varie autorità. Nel frattempo per i tifosi che partono dall’Italia ci sono ottime notizie.

Biglietti aerei al 50%, l’annuncio per Monaco

La Regione Puglia ha lanciato una campagna di sconti per chi volesse raggiungere Monaco di Baviera partendo da Foggia.

Come svelato sui social dal Vice Presidente Raffaele Piemontese, basterà inserire il codice “apuliagate” sulle piattaforme on-line preposte all’acquisto del biglietto. Il volo partirà dal capoluogo pugliese sabato 31 maggio alle 14:30.