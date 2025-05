Disastro Roma: il calciatore ha perso la testa | Insultato il mister a fine partita

Situazione esplosiva in casa Roma e parapiglia in panchina a fine gara. Il calciatore ha insultato il tecnico a bordo campo.

La stagione attuale della Roma ha avuto un’andatura paragonabile a quella delle montagne russe. La squadra giallorossa ad inizio campionato vedeva in panchina Daniele De Rossi. L’ex capitano romanista, benché fresco di firma su un contratto triennale, è però stato esonerato dopo le prime quattro gare di Serie A senza vittorie.

Al suo posto la dirigenza giallorossa ha scelto Ivan Juric, ma la situazione non ha fatto altro che precipitare. Col tecnico croato alla guida della squadra sono infatti arrivate cinque sconfitte in dodici partite, tra cui quella più pesante per 5-1 in casa della Fiorentina.

Il feeling tra l’ex Torino e la piazza giallorossa non è mai esploso, con molti giocatori che non hanno visto il campo, seppure partissero con i gradi da titolari nelle previsioni di inizio anno. I risultati negativi hanno spinto la proprietà Friedkin verso un altro esonero, richiamando in panchina un vero e proprio simbolo inossidabile della Roma.

Dopo cinque anni dall’ultima esperienza è tornato in panchina, per la terza volta, Claudio Ranieri. L’esperto tecnico testaccino ha ereditato una squadra che galleggiava a pochi punti dalla zona retrocessione e l’ha proiettata verso i piani alti della classifica, ricostruendo fiducia nel rapporto tra tifo e squadra e vincendo diversi scontri diretti.

Panchina Roma bollente, litigio a fine gara

La piazza giallorossa è da sempre molto focosa e spesso il rapporto tra tecnici e calciatori sfocia in episodi difficili da gestire. Anche chi ha vinto a Roma ha avuto i suoi grattacapi nel rapporto con gli atleti all’ombra del Colosseo.

In particolare la storia che raccontiamo oggi scava nel passato della squadra capitolina, riavvolgendo il nastro di quasi 25 anni.

Scintille Capello – Montella, volano insulti

Nel corso della stagione 2000-01, che consegnò alla Roma il terzo scudetto della sua storia avvenne una lite clamorosa tra Fabio Capello e Vincenzo Montella. L’attaccante campano non digerì la sostituzione operata dal tecnico ed in panchina successe di tutto.

A fine partita l’attaccante ha esploso tutta la sua rabbia verso le decisioni di Capello, scagliando anche una bottiglietta d’acqua con un tiro al volo. In seguito quella squadra vinse il titolo una settimana dopo, in casa contro il Parma.