BOOOM TOTTI: annunciato il ritorno ufficiale | Lo ha chiamato il tecnico in persona

Francesco Totti torna nel calcio che conta. L’ex bandiera della Roma ha detto sì ad un grande allenatore. Scopriamo tutto nei dettagli

Un ritorno più volte annunciato e mai concretizzatosi, quello di Francesco Totti nel mondo del grande calcio. Da quando l’ex numero dieci e bandiera ma ammainata della Roma ha dato l’addio al club capitolino come dirigente nell’estate del 2019, non ha più trovato spazio né alcun ruolo.

In più occasioni negli ultimi anni si è vociferato di un possibile e da molti auspicato rientro a Trigoria dell’ex fuoriclasse di Porta Metronia, soprattutto dall’avvento di Dan Friedkin alla presidenza della società avvenuto nell’estate del 2020.

Al netto però delle frequenti indiscrezioni diffuse da vari organi di stampa non si è mai andati oltre ad un semplice e tiepido sondaggio esplorativo. Francesco Totti non è più tornato in quella che per quasi 30 anni è stata la sua casa.

Ora però qualcosa di più concreto si starebbe muovendo, soprattutto grazie all’annuncio fatto da un allenatore di primissimo piano che ha espresso pubblicamente il desiderio di poter lavorare con l’ex numero dieci.

Totti, il ritorno in grande stile fa rumore

Nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo da otto anni il profilo di Francesco Totti continua a ‘fare cassetta’, come si dice in gergo, vale a dire ad attirare l’interesse dei media e di tutti gli osservatori e addetti ai lavori del mondo del calcio.

Proprio nelle ultime ore qualcosa di significativo è accaduto, dichiarazioni importanti che potrebbero preludere a un effettivo ritorno dell’ex colonna della Roma nel suo habitat naturale. Ad esprimersi in tal senso è stato il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti.

Totti torna nel calcio che conta, lo vuole il CT

Il rapporto tra i due dopo anni di reciproco distacco è tornato più che cordiale e nel corso di un’intervista concessa a Walter Veltroni sul Corriere della Sera, il tecnico di Certaldo ha rivolto un vero e propri invito all’ex capitano romanista.

“Io gli voglio bene. Lui è il calcio, per me. Istinto, classe, intelligenza pura. Quando lo allenavo mi rassicurava pensare che il mio futuro dipendesse proprio da quei piedi lì. E mi piacerebbe, ora che tra noi tutto è chiarito, che pensassimo a qualche esperienza professionale, anche fuori dal calcio, da fare insieme“.