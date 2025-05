Trovata la cura alla malattia: Zverev sorride | Può essere trattato solo in Italia

Il numero due del tennis mondiale Alexander Zverev sembra aver risolto un problema che lo ha seriamente condizionato negli ultimi anni

Sta attraversando un eccellente periodo di forma e sogna di prendersi la rivincita contro Jannik Sinner, che lo ha travolto in finale agli Australian Open a gennaio scorso. Alexander Zverev sa bene che per tentare l’operazione sorpasso nel Ranking Atp ai danni del fuoriclasse italiano dovrà vincere per forza qualche torneo consecutivo.

Il tennista tedesco va a caccia dell’accoppiata da sogno Roma-Parigi, impresa riuscita spesso e volentieri a Rafa Nadal negli anni passati e al ‘nostro’ Adriano Panatta nell’ormai sempre più lontano 1976.

Zverev, che ha da poco festeggiato i suoi primi 28 anni, per riuscire a compiere la doppia grande impresa dovrà comunque vedersela con tutti i migliori tennisti in circolazione: su tutti Carlos Alcaraz e, ovviamente, Jannik Sinner.

Proprio Zverev qualche tempo fa ha svelato tra lo stupore generale una sua vecchia debolezza, un problema che solo adesso sembra aver risolto. Nel corso di un’intervista rilasciata ad un magazine sportivo, il tennista tedesco si lasciò andare ad una curiosa confessione.

Zverev, un problema irrisolto: tifosi spiazzati

Zverev dichiarò infatti di avere dei problemi con il cibo: “Mangiare per me è quasi una seccatura, ma devo farlo per forza. Per me è più un dovere, qualcosa che devo fare per dare al mio corpo il carburante di cui ha bisogno per allenarsi e competere“.

Tuttavia, in questo quadro di scarso entusiasmo per il cibo in generale, spicca un’eccezione luminosa: l’amore viscerale di Zverev per la cucina italiana. Nel corso di una conferenza stampa andata in scena proprio a Roma il numero 2 del Ranking non ha nascosto la sua passione per i sapori del Bel Paese.

Zverev e l’amore per l’Italia: ecco il motivo

“L’Italia è un’altra storia. Quando sono lì potrei mangiare in continuazione. Amo la pasta, la pizza, la carne, il pesce: tutto! La cucina italiana è semplicemente incredibile, ha qualcosa di magico“, ha confessato Zverev con un entusiasmo palpabile. Un amore che lo lega spesso ai tornei italiani, non solo per la competizione sportiva ma anche per l’opportunità di gustare le prelibatezze locali.

Questo legame speciale con il cibo italiano va oltre il semplice piacere gastronomico. Zverev ha spesso sottolineato il calore e l’accoglienza che riceve in Italia, sentendosi quasi come a casa durante i suoi soggiorni per i tornei di Roma, Milano e altre città. La passione del pubblico italiano per il tennis e la sua cultura culinaria sembrano aver creato un connubio perfetto con il tennista tedesco.