Questa è una perla rara: la Juve fa il colpo per tornare grande | È un regalo di Trezeguet

Colpaccio della Juve, portato a casa direttamente da un certo David Trezeguet: con il suo arrivo la Vecchia Signora torna subito grande.

La Juventus ha vissuto una stagione non proprio positiva, che rischia di diventare disastrosa in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il nuovo corso targato Thiago Motta è naufragato quasi subito, e ora Igor Tudor sta cercando di salvare il salvabile in queste ultime partite di campionato. È chiaro dunque che la società sta valutando tante cose in vista del futuro.

In primis proprio sull’allenatore, che non si sa se sarà ancora il croato oppure se arriverà un nuovo nome. Allo stesso modo poi anche dal punto di vista della rosa ci saranno diverse modifiche. Tanti calciatori hanno toppato quest’anno, e di conseguenza potrebbero lasciare Torino, così come al contrario dovrebbero arrivarne molti altri.

Ed è proprio per quanto riguarda i possibili nuovi innesti che nelle scorse ore sono giunte delle clamorose novità: a quanto pare la Vecchia Signora è decisa a comprare un giovane talento di livello enorme, che arriverebbe sotto la Mole grazie all’aiuto di un certo David Trezeguet. Vediamo di chi stiamo parlando.

La Juve vuole investire parecchio

Per tornare subito al top il club bianconero è pronto a spendere ancora parecchio nella prossima estate di mercato, così come fatto in quella scorsa. Nel mirino ci sono tanti profili di livello. Tra questi ce n’è uno inseguito da mezza Europa, che appare un vero e proprio talento generazionale.

Stiamo parlando di Franco Mastantuono, giovane talento argentino del River Plate che sta incantando il mondo. Come detto in precedenza il calciatore piace a tutti i principali club europei: dal Real Madrid al Manchester City, fino ad Inter e Barcellona. Tuttavia la Juve ha una carta da potersi giocare per portarlo alla Continassa.

Trezeguet pronto ad intermediare

Il jolly bianconero per anticipare tutti su Mastantuono è David Trezeguet. Lo storico attaccante francese ha giocato sia per la Juve che per il River Plate, e potrebbe fungere da intermediario per il suo trasferimento a Torino.

E’ ovvio che ciò nonostante comprarlo per la società juventina sarà complicato proprio per la fitta concorrenza. Ma qualora si riuscisse a chiudere realmente l’affare, i tifosi sono pronti a sognare.