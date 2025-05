Più di 400 presenze e 100 gol in Serie A: il calcio è solo un lontano ricordo | Oggi è costretto a pulire le stalle

Oltre 400 presenze in Serie A, condite dalla cifra tonda di 100 gol. Dopo aver abbandonato il calcio passa la vita nelle stalle.

Dalle stelle alle stalle, in questo caso non è semplicemente un modo di dire. Un ex protagonista della Serie A, che ancora detiene un record importante, oggi trascorre il suo tempo nelle stalle. Riavvolgendo il nastro della sua carriera si aprono pagine importanti della storia recente del calcio italiano.

La lista di ex calciatori che hanno stravolto la propria vita professionale dopo il ritiro è decisamente lunga. C’è chi ha scelto la carriera politica, come gli ex Milan George Weah e Kaladze, rispettivamente ex Presidente della Liberia ed attuale sindaco della capitale della Georgia.

C’è chi percorre strade più bizzarre, come Faustino Asprilla, l’ex attaccante del Parma ha investito su una linea di preservativi chiamata ‘Tino’. O chi si lancia nel mondo del grande schermo, è il caso di John Carew, ex punta norvegese che ha recitato anche a fianco di Angelina Jolie.

Sempre a proposito di attaccanti è lampante l’esempio di Dario Hubner, uno dei più iconici bomber di provincia del calcio italiano. L’ex Brescia dopo il ritiro dal calcio giocato ha preso in gestione un bar. O come Riccardo Zampagna, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo gestisce una tabaccheria.

Dalle stelle alla stalla, ecco cosa fa oggi

Uno dei più recenti esempi di vita stravolta dopo aver calcato i campi della Serie A ci porta a guardare cosa fa oggi un calciatore che è stato simbolo del Napoli. Parliamo dell’ex capitano Marek Hamsik, che dopo l’addio alla squadra partenopea nel giugno del 2023 ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato.

L’ex centrocampista slovacco è il record man di presenze in tutta la storia del Napoli, avendo collezionato 408 partite solo in Serie A, con cento reti all’attivo.

Nuova vita per Hamsik

L’ex capitano del Napoli non ha abbandonato del tutto il mondo del calcio. Hamsik infatti collabora con Calzona, anche lui ex allenatore dei partenopei, nello staff della nazionale slovacca. Ma ha intrapreso parallelamente anche una strada curiosa.

Marek Hamsik ha iniziato ad allevare polli e galline in una fattoria di lusso, insieme a sua moglie. L’ex centrocampista ha scelto un’attività decisamente inconsueta per chi ha lasciato il calcio.