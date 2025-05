INCUBO SINNER: positivo ad una sostanza speciale | Migliora di netto le prestazioni

Nuovo incubo alle porte per Yannik Sinner dopo il caso Clostebol. Ecco l’annuncio sulla sostanza che migliora le prestazioni.

La squalifica in cui è incappato Yannik Sinner ha creato diversi fronti di discussione nel mondo sportivo. Il tennista leader della classifica ATP ha patteggiato con la WADA, l’agenzia internazionale antidoping, un periodo di inibizione di tre mesi in seguito al caso clostebol.

Le tappe che hanno portato alla squalifica del campione altoatesino sono diverse e spesso in contraddizione tra di loro. Sinner è risultato infatti positivo all’antidoping, nel marzo dello scorso anno, a causa di contaminazione da clostebol.

Il farmaco, si tratta di uno steroide anabolizzante sintetico, era stato assunto dal fisioterapista dell’atleta classe 2001. In prima battuta l’International Tennis Integrity Agency aveva scagionato il numero uno al mondo da ogni tipo di accuse. In seguito la WADA ha fatto ricorso al TAS, arrivando al patteggiamento con il tennista altoatesino.

Per tre mesi il 23enne non ha potuto prendere parte ad alcun tipo di gara e, per la metà della durata della pena, non ha neanche potuto allenarsi in via ufficiale. L’incubo della sospensione per il campione nato a San Candido si è esaurito ad inizio maggio.

Il medico di Sinner allo scoperto

Questa squalifica ha creato nuovi fronti di discussione intorno al tennista altoatesino. C’è chi l’ha considerata troppo pesante per l’atleta, che è accusato di negligenza e non di assunzione del farmaco. Altre voci si sono levate contro la breve durata della stessa squalifica, relazionata ad altri casi del genere.

La realtà dei fatti è che per il talento altoatesino tornerà a parlare il campo, soprattutto dal punto di vista della tenuta mentale e fisica dopo tre mesi di inattività. A tal proposito non sono sfuggite le parole di Luca Semperboni, responsabile medico di Yannik Sinner.

La sostanza speciale per Sinner

L’esperto che segue l’atleta italiano ha così commentato lo stato di forma di Sinner: “Abbiamo lavorato su prodotti che ci permettessero di avere un recupero un po’ più rapido e completo.”

Il medico continua: “Prodotti fatti su misura per lui attraverso il team di ricerca e sviluppo. Ora Sinner usa pure il ‘Cherry’, un concentrato di antiossidanti studiato da Enervit e utilizzato anche da Pogacar.”