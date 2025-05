Ha falsato la competizione: indagine aperta sul PSG | La UEFA li caccia dalle coppe

Il Paris Saint Germain finisce nel mirino dell’UEFA, la squadra di Luis Enrique rischia di essere squalificata dalle coppe internazionali

Il Paris Saint Germain finisce nel mirino della Federcalcio francese e della stessa UEFA. Un’autentica bufera rischia di abbattersi sul club neo campione di Francia e fresca finalista di Champions League.

Da qui al 31 maggio, giorno della grande sfida contro l’Inter in programma a Monaco di Baviera, tutto quello che riguarda e coinvolge Donnarumma e compagni verrà passato al setaccio. Del resto passano i giorni e l’attesa si fa spasmodica.

Da quando il fondo sovrano del Qatar ne ha acquisito la proprietà, vale a dire nell’estate del 2011, è la seconda volta che il Paris Saint Germain riesce a centrare la finale di Champions League. Nel 2020 la squadra guidata all’epoca da Verratti e Mbappé perse in finale contro il Bayern Monaco.

Sulla strada del massimo trofeo continentale c’è ora l’Inter, a sua volta reduce dalla sconfitta nel 2023 ad Istanbul per mano del Manchester City. Sarà dunque una finale tra due squadre a caccia di una rivincita.

Paris Saint Germain, la mossa spiazza tutti: stavolta hanno esagerato

Per preparare al meglio l’evento più importante della stagione alla vigilia della sfida di campionato contro il Montpellier il tecnico dei parigini, Luis Enrique, ha preso una decisione che ha innescato nel giro di poche ore una valanga di polemiche.

Per la cronaca è giusto sottolineare come i parigini già da qualche settimana abbiano conquistato con aritmetica certezza l’ennesimo campionato della loro storia. Per tale ragione l’ex CT della Nazionale spagnola ha deciso di mettere a riposo un numero consistente di titolari.

Paris Saint Germain, riposano in sette: infuriano le polemiche

Luis Enrique ha infatti comunicato che sette big della rosa non avrebbero fatto parte della lista dei convocati per la gara contro il Montpellier: si tratta di Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha. La presa di posizione del club parigino ha messo in moto polemiche e aspre critiche da parte della Federcalcio francese e della stessa UEFA. Da un lato però c’è chi comprende la logica di una gestione oculata delle risorse in vista dell’appuntamento più importante della stagione, con la possibilità di conquistare la prima Champions League della storia del club.

I vertici del massimo organismo calcistico europeo non avrebbero comunque gradito la decisione del club parigino. Sebbene non ci siano regolamenti specifici che impediscano a una squadra di gestire il proprio organico come meglio crede in campionato, la scelta di “sacrificare” una partita del proprio campionato in vista di un impegno europeo non è vista di buon occhio. Resta da vedere se questa scommessa del Paris Saint Germain si rivelerà vincente.