Chiamata dall’infermeria: recupero preziosissimo per Spalletti | Con la Norvegia ci sarà

Il ct azzurro fa un recupero davvero prezioso in vista della prossima partita di qualificazione ai mondiali prevista contro la Norvegia.

La stagione calcistica sta andando ormai in archivio. Manca sempre meno infatti alla fine dei campionati e delle varie coppe, nazionali ed europee. Quest’anno la stagione avrà però un’appendice ulteriore, che combacia con la prima edizione del nuovissimo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA. Un appuntamento inedito, che desta tanta curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

Prima dell’inizio di questa competizione però ci sarà spazio anche per le nazionali. Queste saranno impegnate nei match utili per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. L’Italia sarà di scena in due match fondamentali. Il primo è quello con la Norvegia. Haaland e compagni sono i principali rivali azzurri nel girone, e per questo la sfida rischia di essere subito decisiva.

Di conseguenza in vista della gara in questione mister Luciano Spalletti proverà a convocare gli uomini migliori, quelli con la condizione fisica maggiore. A tal senso nelle scorse ore sono arrivate delle grandi novità per il nostro commissario tecnico. A quanto pare infatti ci sarà un recupero davvero prezioso, che consentirà all’allenatore di schierare in campo un titolarissimo nella partita in programma ad Oslo.

Diversi assenti per Spalletti

A causa degli infortuni saranno diversi i giocatori assenti per mister Luciano Spalletti. Su tutti ci sono i due atalantini Scalvini e Scamacca, che non ce la faranno a recuperare in tempo dopo una stagione travagliata, che non li ha visti giocare praticamente mai.

Allo stesso tempo poi anche Alessandro Buongiorno è al momento alle prese con problemi fisici. Il difensore napoletano infatti sta cercando di guarire da una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Ed è proprio sul suo conto che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, che fanno felice il nostro ct.

Recupero quasi certo per gli azzurri

Stando a quanto viene fuori da Castel Volturno, l’ex capitano del Torino dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per l’ultima giornata di campionato.

Di conseguenza dunque il ragazzo sarà anche convocabile da Luciano Spalletti per le prossime sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali. Una notizia fantastica dunque per il ct e per tutto l’ambiente azzurro.