Altra partita pazza del Barcellona: 4-3 nel Classico | La Liga è ad un passo

I catalani, in un altro folle match in cui sono stati protagonisti, battono il Real Madrid 4-3: ora per la vittoria della Liga è solo questione di matematica.

Se i due match visti contro l’Inter ci sono sembrati tra i più folli degli ultimi anni in casa Barcellona, quello contro il Real Madrid ci ha di sicuro fatto ricredere. I blaugrana nel Classico giocatosi ieri pomeriggio si sono imposti per 4-3, al termine di un’altra partita pazza e ricca di emozioni dal primo all’ultimo minuto.

I Blancos passano in vantaggio di due reti grazie ad una doppietta di Mbappe in pochi minuti. Ma a fine primo tempo i catalani l’hanno già ribaltata e hanno preso il largo: Eric Garcia, Lamine Yamal e una doppietta di Raphinha consentono agli uomini di Flick di stare avanti. Il Real però non molla, e dopo aver sofferto ad inizio ripresa, la riapre al 70esimo, ancora una volta con Mbappé, che fa tris.

Le Merengues spingono, e sfiorano il pari più volte. Prima con il fuoriclasse francese, che si fa ipnotizzare da Szczesny e che si vede annullare un gol, poi con il giovane Munoz, che spreca una grande occasione. Ma il Barcellona si salva, e nel finale rischia anche di fare il quinto gol, annullato per fallo di mano a Fermin Lopez.

Liga ormai in cassaforte

Con questo successo il Barcellona si mette a 7 punti di vantaggio dai rivali. Un margine importantissimo, quasi irrecuperabile ormai a tre giornate dalla fine del campionato.

Agli uomini di Flick basterà dunque una vittoria nel prossimo turno, quando giocheranno il derby con l’Espanyol giovedì sera, per laurearsi campioni di Spagna.

Stagione disastrosa per il Real Madrid

L’ennesimo ko con i rivali, il quarto in questa stagione, sancisce dunque l’annata orribile vissuta dai Blancos. Nemmeno l’arrivo in squadra di Kylian Mbappe ha potuto regalare un sorriso a Carlo Ancelotti, che deve lasciare dunque le Merengues con dei risultati per nulla felici, e senza trofei conquistati.

Ora per il Real Madrid è tempo di guardare avanti, al prossimo anno, quando in panchina con tutta probabilità siederà Xabi Alonso, che ha ormai deciso di lasciare il Bayer Leverkusen, per provare a dar vita ad un nuovo ciclo di vittorie. Solo il tempo ci dirà come andranno le cose.