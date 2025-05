La Serie A si sveglia col sorriso: Neymar firma per andare al Mondiale | Stipendio pagato dagli sponsor

Operazione bomba per la Serie A con Neymar nel mirino del club. Il campione brasiliano firma puntando il Mondiale.

Le porte della Serie A sono pronte ad aprirsi per abbracciare l’attaccante brasiliano Neymar. Dopo aver incantato in Europa con le maglie del Barcellona e del PSG, il calciatore sudamericano è passato all’Al Hilal, in Arabia Saudita. L’esperienza col calcio saudita non ha rispettato le attese per il classe ’92, che ha saltato una stagione intera a seguito della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco.

Nel gennaio di quest’anno la squadra araba e l’attaccante brasiliano hanno risolto di comune accordo il contratto che legava Neymar all’Al Hilal. Le cifre dell’accordo erano astronomiche e prevedevano un ingaggio da 100 milioni a stagione per l’ex PSG.

Dopo aver chiuso con sei mesi d’anticipo l’esperienza in Arabia Saudita per Neymar è arrivato il ritorno in patria. L’attaccante brasiliano è ripartito dal Santos, la stessa squadra con cui esplose da talento precoce. L’attaccante in patria ha ritrovato gol e continuità, prima di arrendersi a nuovi problemi fisici di recente.

Il contratto con il Peixe scadrà il prossimo giugno ed il futuro dell’attaccante verdeoro accende scenari di calciomercato che puntano anche in Serie A. Ecco quale club potrebbe mettere a segno, grazie anche al supporto economico degli sponsor, il colpaccio Neymar in Italia.

Neymar può sbarcare in Serie A

L’attaccante vorrà tornare da protagonista con il Brasile nel Mondiale del 2026, organizzato negli Stati Uniti, Messico e Canada. Per farlo non è escluso che torni a giocare nel vecchio continente, provando la prima esperienza in carriera in Serie A.

C’è una squadra che potrebbe rompere gli indugi, soprattutto quelli economici legati allo stipendio del classe ’92, guidata in panchina da una vecchia conoscenza di O’ Ney.

Il Como su Neymar, decisivo Fabregas

La squadra lariana ha condotto un grande campionato dopo la promozione in Serie A della scorsa stagione. Il Como occupa attualmente la decima posizione in classifica ed è reduce da una striscia positiva di 5 vittorie consecutive.

La squadra guidata in panchina da Cesc Fabregas, che è stato compagno di squadra di Neymar nel Barcellona, ha dimostrato di puntare su tanti giovani profili ma non disdegnare anche calciatori blasonati più esperti. La potenza economica della società lariana può risultare decisiva per aprire le porte della Serie A al brasiliano.