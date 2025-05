Italiani in Bundesliga: ecco i migliori 10 | C’è un attaccante nostalgico oltre a Toni e Immobile

Ecco la top ten dei calciatori italiani che hanno militato in Bundesliga. Oltre a Toni e Immobile spunta un attaccante nostalgico.

Il rapporto tra Serie A e Bundesliga è sempre stato uno spunto molto interessante nel panorama calcistico europeo. Nonostante non siano tantissimi i calciatori ad aver militato in entrambi i campionati, ce ne sono alcuni che hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio.

In questa stagione di Serie A ci sono undici calciatori di nazionalità tedesca, divisi per nove squadre. Tra i profili più importanti citiamo Robin Gosens, in forza alla Fiorentina. I difensori Thiaw e Bisseck, rispettivamente nel Milan e nell’Inter.

Nella Roma poi è arrivato Mats Hummels, icona del Borussia Dortmund che ha già annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione. Altri profili degni di nota sono quelli di Serdar nell’Hellas Verona o Mario Kempf nel Como di Cesc Fabregas.

Il tedesco che segnò più reti nel campionato italiano resta Oliver Bierhoff. L’ex bomber teutonico siglò 102 reti in Serie A in 220 presenze nel massimo campionato italiano. Ecco chi invece ha compito la strada inversa.

I 10 migliori italiani in Bundesliga

Si parte dalla difesa, con Luca Caldirola che ha giocato con il Werder Brema ed il Darmstatd, e oggi è un calciatore del Monza. Altro difensore, oggi svincolato, è Luca Donati. L’ex Lecce ha militato con il Bayer Leverkusen ed il Magonza in Bundesliga.

L’ex terzino sinistro Cristian Molinaro passò allo Stoccarda dopo l’addio alla Juventus. Mentre Cristian Zaccardo militò per una stagione e mezza nel Wolfsburg. Un italiano che non ha mai giocato in Serie A, ma ha vestito la maglia azzurra è Vincenzo Grifo, la sua carriera si è svolta completamente in Germania dove ora milita nel Friburgo. Simile è l’esempio di Caligiuri, che ha appeso gli scarpini al chiodo, dopo aver segnato 50 reti in Bundesliga.

Non solo Toni e Immobile

Un altro Campione del Mondo del 2006 che ha militato in Bundesliga è Andrea Barzagli, in forza al Wolfsburg per tre stagioni. Passando ai grandi attaccanti c’è stato Ciro Immobile che ha militato con il Borussia Dortmund, solo tre reti sono arrivate nell’anno in Bundesliga del bomber campano.

Un altro attaccante dal nome nostalgico, che ha giocato in Germania per due stagioni, risponde al nome di Ruggiero Rizzitelli. Per l’ex Roma 11 gol in 45 presenze col Bayern Monaco. A scrivere le pagine più importanti in Baviera è però stato Luca Toni. Il bomber è stato l’unico italiano in grado di vincere il titolo di capocannoniere della Bundesliga.