Tragedia al Viola Park: crolla a terra durante l’allenamento | Compagni impietriti in campo

Il Viola Park è il fiore all’occhiello della Fiorentina di Rocco Commisso. Ecco cosa è accaduto nel centro sportivo viola.

Il centro sportivo Viola Park è il gioiello della Fiorentina di Rocco Commisso e le immagini di quanto accaduto sul campo da gioco hanno sconvolto il web negli ultimi giorni. La stagione della squadra guidata da Raffaele Palladino è stata segnata dal tremendo episodio che ha coinvolto il centrocampista Edoardo Bove nel mese di dicembre dello scorso anno.

Il giovane calciatore, arrivato a Firenze dalla Roma, nel corso della sfida tra Fiorentina ed Inter è stato vittima di un arresto cardiaco in campo. Dopo il tempestivo ricovero e la degenza in terapia intensiva è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Al calciatore è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, circostanza che al momento non gli permette di tornare in campo in Serie A. Al termine della sfida dei viola sul campo della Roma, il centrocampista ha raccolto con commozione l’abbraccio del pubblico di casa.

Immagini che hanno fatto il giro del web e scatenato una nuova ondata di supporto ad Edoardo Bove, che di fronte alla Curva Sud giallorossa non ha trattenuto le lacrime. Ed altre immagini sono diventate virali a stretto giro di posta, questa volta direttamente dal Viola Park.

Dramma al Viola Park, calciatori impietriti

Nel corso di un allenamento della squadra Under 18 della Fiorentina si sono vissuti attimi di panico ed allarme. Nel bel mezzo di una partita di allenamento un fulmine è caduto sul terreno di gioco, a pochi metri dai calciatori in campo.

Le immagini che circolano sul web mostrano il lampo generato nel pieno dell’area di rigore dall’evento atmosferico, con due calciatori che crollano a terra storditi dopo che il fulmine ha colpito il manto erboso.

Tragedia sfiorata al Viola Park

Nel centro sportivo situato a Bagno a Ripoli si sono vissuti attimi di paura e sconforto. Da subito è salita l’apprensione per le condizioni dei giovani calciatori.

Fortunatamente nessuno ha riportato danni seri in seguito alla caduta del fulmine sul campo da allenamento. Resta la grande paura per un evento così poco prevedibile, unita ad un forte sospiro di sollievo in casa Fiorentina.