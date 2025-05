Sinner rimane di stucco: il suo grande amico l’ha tradito | Se n’è accorto solo adesso

Mentre si concentra sull’esordio agli Internazionali d’Italia Jannik Sinner deve fare i conti con il tradimento di un suo caro amico

La grande attesa sta per terminare. È tutto pronto a Roma per celebrare il momento più atteso da tutti gli appassionati di tennis da tre mesi a questa parte, vale a dire il ritorno in campo di Jannik Sinner.

Il fuoriclasse altoatesino e numero uno del Ranking Atp ha dunque scontato i novanta giorni di squalifica imposti dalla WADA (l’Agenzia internazionale antidoping) a seguito dell’accordo extragiudiziale che ha messo la parola fine al cosiddetto ‘caso del Clostebol’.

Nonostante i tre mesi di stop il tennista italiano ha mantenuto la prima posizione nella classifica mondiale: complici le premature e clamorose eliminazioni nei primi turni di tornei prestigiosi dei suoi principali avversari, Sinner si è presentato a Roma da numero uno del Ranking.

Un risultato straordinario che gli ha regalato nuove energie necessarie a riacquistare in fretta una condizione fisica di alto livello. Né Alcaraz e né tanto meno Zverev sono dunque riusciti ad detronizzarlo dallo scranno di tennista più forte del mondo.

Sinner, il ‘tradimento’ è compiuto: ecco chi lo batterà

Da qui alle prossime settimane il tennista azzurro avrà il compito di testare il proprio grado di competitività nella speranza che il lungo e forzato stop non lo abbia privato della necessaria brillantezza per riproporsi ad altissimi livelli.

In quest’ultimo periodo c’è però un potenziale avversario di Sinner che ha conosciuto una crescita repentina, entrando di prepotenza nella top ten mondiale. Si tratta di uno dei migliori amici di Sinner che ora è pronto a sfidarlo.

Sinner, l’avversario più forte è in casa: ecco chi è

Il nuovo agguerrito rivale del tennista altoatesino è il suo grande amico Lorenzo Musetti: il ventitreenne atleta di Carrara nelle ultime settimane ha ottenuto risultati di grande rilievo che gli hanno consentito di conquistare il 9/o posto nel Ranking Atp.

Un traguardo prestigioso ma del tutto parziale, come confermato dallo stesso Musetti. In una recente intervista il tennista carrarino ha lanciato il guanto di sfida al suo illustre amico e connazionale: “Sono felice di essere entrato tra i primi dieci al mondo, ma il mio obiettivo è raggiungere la prima posizione“. Un messaggio deciso e chiaro, chissà cosa ne pensa il suo fraterno amico Jannik Sinner.