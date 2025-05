La regola UEFA parla chiaro: il PSG vincerà la Champions | L’Inter non parte nemmeno per Monaco

Disperazione in casa Inter - Ansa - Tuttocalcioestero.it

Entusiasmo alle stelle in casa Inter dopo la qualificazione in finale di Champions. Una doccia fredda però si abbatte sulla squadra nerazzurra

La gioia irrefrenabile, la sensazione di aver compiuto un’impresa quasi leggendaria e soprattutto la concreta speranza di conquistare la quarta Champions League della sua storia. Sono queste le sensazioni che si respirano in casa Inter a pochi giorni dalla rocambolesca e clamorosa vittoria in semifinale contro il Barcellona.

Il 4-3 con cui i ragazzi di Simone Inzaghi hanno piegato i blaugrana verrà ricordato a lungo come una delle gare più spettacolari ed emozionanti della storia del club meneghino. Ora però c’è da riordinare le idee per preparare al meglio l’ultimo atto.

Sabato 31 maggio è la data che tutti i tifosi interisti hanno segnato in rosso sul calendario: all’Allianz Arena è infatti in programma la finale di questa edizione di Champions in cui Lautaro Martinez e compagni affronteranno il Paris Saint Germain.

Il club parigino ha infatti eliminato l’Arsenal bissando al Parco dei Principi il successo ottenuto quasi dieci giorni fa all’Emirates Stadium di Londra. Grande protagonista, a Parigi come in Inghilterra, uno strepitoso Gigio Donnarumma.

Champions, che mazzata per l’Inter: il PSG ha già vinto

Il pronostico a più di tre settimane dal fischio d’inizio sembra favore proprio l’Inter che due anni dopo la sconfitta di misura contro il Manchester City sembra pronta ad alzare al cielo il trofeo più prestigioso d’Europa.

Sulla squadra nerazzurra però si abbatte una doppia inquietante doccia fredda: esistono infatti due teorie che sulla scorta di risultati inequivocabili penalizzano nettamente il club meneghino. Si tratta di ipotesi e di coincidenze, ma i numeri parlano chiaro.

Champions, ecco perché l’Inter non ha scampo: i dettagli

Come già detto la finale si disputerà a Monaco di Baviera ed è la quinta volta che accade nella storia della competizione. Ebbene, nelle quattro precedenti occasioni ad alzare al cielo la Champions league sono state squadre che mai se l’erano aggiudicata in precedenza.

Nel 1979 a trionfare fu per la prima volta il Nottingham Forest, nel 1993 l’Olympique Marsiglia, nel 1997 il Borussia Dortmund e nel 2012 il Chelsea. Per tutte e quattro si trattò della prima volta e seguendo questa anomala tradizione il successo dovrebbe arridere al Paris Saint Germain. L’altra teoria riguarda il PSV Eindhoven: ma nella storia della Champions chi ha eliminato gli olandesi ha poi vinto il trofeo. La ‘maledizione’ si è puntualmente abbattuta sull’Arsenal. Ad Appiano Gentile sono autorizzati a fare gli scongiuri.