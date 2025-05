È finita: Benedetta Parodi lo lascia per sempre | Fabio Caressa è disperato

Benedetta Parodi mette un punto e dice addio per sempre, l’annuncio spiazza i fan della conduttrice.

Sono una delle coppie più iconiche della televisione italiana. Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono entrati nell’immaginario collettivo italiano tramite il piccolo schermo. Lui nel mondo della telecronaca sportiva, lei dal lato della comunicazione e della gastronomia.

Sposati da oltre 25 anni e con tre figli, i due hanno presentato un lavoro a quattro mani nel 2024. Parliamo del libro ‘Calcio e pepe’, che ben riassume le carriere dei due volti amati della tv italiana. Il telecronista, che da tempo forma una coppia lavorativa inossidabile con Beppe Bergomi, è finito al centro delle discussioni dopo la cronaca di Inter-Barcellona, ritorno delle semifinali di Champions League.

Fabio Caressa ha raccontato con estremo entusiasmo la spettacolare gara che ha consegnato la finale di Champions League ai nerazzurri. La discussione sui social si è divisa da chi ha apprezzato l’enfasi del telecronista romano e chi l’ha giudicata oltremodo esagerata o faziosa.

Di certo la sua voce, unita a quella dell’ex difensore interista, è entrata in tutte le case degli italiani in occasione del Mondiale del 2006. Non sono mancate incursioni del giornalista nei programmi della moglie, come in ‘Cotto e Mangiato’ oppure ‘I Menù di Benedetta’.

Benedetta Parodi dice addio dopo 12 anni

Benedetta Parodi è entrata nelle case delle famiglie italiane sia con i suoi programmi culinari che con tante opere dedicate a ricette e cucina. Dagli esordi a ‘Studio Aperto’ a vari programmi andati in onda su ‘La 7’ e su ‘Real Time’.

La conduttrice ha lavorato anche in radio, con due progetti in onda su ‘Radio Capital’ negli ultimi anni. Ora si appresta a dire addio ad uno storico format sul piccolo schermo.

Benedetta Parodi lo ha lasciato

Dopo la bellezza di tredici stagioni consecutive si rompe il matrimonio tra Benedetta Parodi e la trasmissione Bake Off Italia. La conduttrice lascia il progetto televisivo che ha condotto su Real Time a partire dal 2013.

Non è escluso che la famosa conduttrice ora cambi rete, mentre secondo quanto comunicato da Repubblica, lo show televisivo ha già scelto la sua sostituta. Il posto della Parodi verrà preso da Brenda Lodigiani in vista della prossima stagione.