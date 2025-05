Dalla grande Inter di Facchetti alla droga: “Tiravo cocaina in ritiro” | È finito dietro le sbarre

Dalla militanza nella grande Inter di Giacinto Facchetti fino all’incubo della droga. Ecco la sua testimonianza drammatica.

La lista di calciatori finiti nel tunnel della cocaina è decisamente ampia. Impossibile non partire citando Diego Armando Maradona, da molti considerato il miglior giocatore di tutti i tempi. La vita dell’ex stella argentina, che in Italia incantò con la maglia del Napoli, è stata segnata dalla sua dipendenza dalla polvere bianca.

Nel marzo del 1991 terminò la sua avventura all’ombra del Vesuvio dopo che in un controllo anti doping era stato trovato positivo alla cocaina. Dopo quel fatto l’attaccante venne squalificato per un anno e mezzo ed in seguito ripartì in Liga, al Siviglia.

Ma ci sono altri esempi di calciatori illustri finiti nel vortice della cocaina durante la loro militanza in Serie A. Basti pensare all’attaccante Francesco Flachi, ex di Sampdoria e Fiorentina, squalificato per due volte dopo esser stato trovato positivo alla cocaina. O ancora Adrian Mutu, che ai tempi del Chelsea pagò una multa da 17 milioni di euro dopo esser stato fermato dall’anti doping.

Altri esempi di carriere stroncate dalla polvere bianca sono quelle degli stranieri Caniggia, che militò con Roma ed Atalanta, ed il Pato Aguilera, ex di Genoa e Torino.

Dalla grande Inter all’inferno della droga

Un caso che ha fatto scuola in Italia ci riporta indietro nel tempo, fino all’epoca della grande Inter di Giacinto Facchetti.

L’ex bandiera nerazzurra vinse tutto con la maglia della Beneamata e per tre stagioni tra i suoi compagni di reparto c’era anche lo stopper Angiolino Gasparini. Il difensore arrivò dal Verona, dopo esser cresciuto nelle fila del Brescia.

La scoperta della droga in ritiro

Il suo caso fu decisamente eclatante, poiché fu il primo calciatore in Italia scoperto con della droga. Correva l’anno 1981 e l’allora difensore era in ritiro con l’Ascoli. Gasparini lasciò l’Inter dopo tre stagioni, in cui ha totalizzato 68 presenze.

Durante il ritiro estivo della squadra marchigiana lo stopper venne trovato con 50 grammi di cocaina da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti piombarono nel ritiro della compagine bianconera, prelevando il difensore che venne in seguito arrestato. Oggi collabora con la comunità di recupero per tossicodipendenti ‘Lautari’.