ULTIM’ORA Mondiale per Club: c’è una nuova partecipante | Stravolta la competizione

Trofeo Mondiale per club (Instagram) - Tuttocalcioestero.it

Mentre il Mondiale per Club si avvicina viene stravolta la competizione. Ci sarà una nuova squadra partecipante.

A giugno negli Stati Uniti prenderà il via l’edizione 2025 del Mondiale per Club. La competizione intercontinentale avrà una nuova formula, sulla falsariga di quanto accadrà anche nei prossimi Mondiali del 2026. Il trofeo riservato alla migliore squadra di club del mondo vede il format allargato a 32 squadre provenienti dai quattro angoli del globo.

La Confederazione con più squadre partecipanti è quella europea. Sono ben 12 le squadre qualificate in orbita UEFA, con due compagini provenienti dalla Serie A. Parliamo dell’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Igor Tudor. Il torneo avrà il via il 14 giugno e si chiuderà un mese più tardi negli Stati Uniti.

Oltre alle due italiane saranno presenti per l’Europa il Real e l’Atletico Madrid, le tedesche Bayern e Borussia, oltre a PSG, Manchester City e Chelsea. Gli otto gironi che compongono la fase iniziale sono stati già definiti in via ufficiale. L’Inter dovrà vedersela con il River Plate, oltre che con i messicani del Monterrey ed il club giapponese Urawa Reds.

La Juventus è stata sorteggiata nel girone del Manchester City, ultimo club a vincere la vecchia edizione del trofeo. Oltre al club britannico i bianconeri incontreranno i marocchini del Wiyad Casablanca e l’Al-Ain, proveniente dagli Emirati Arabi Uniti.

Mondiale per club, il girone è stravolto

Il montepremi complessivo in palio è decisamente ghiotto, la FIFA ha messo sul piatto 1 miliardo di dollari nella nuova competizione globale. Ma, ad un mese dal via del torneo negli USA, c’è una novità importante con cui fare i conti per gli organizzzatori.

Al momento una casella del girone D, che contiene Chelsea e Fluminense oltre ai tunisini dell’Esperance, risulta vacante. L’esclusione ufficiale del Club Leon è stata infatti certificata anche dal TAS.

Club Leon escluso, corsa per l’ultimo posto

La squadra messicana non prenderà parte alla rassegna negli Stati Uniti per aver infranto la norma sulla multiproprietà. Il Leon appartiene allo stesso gruppo che controlla il Pachuca, confermato nella competizione a 32 squadre.

Ora, per riempire il posto vacante nel Gruppo D, la FIFA ha deciso di far disputare uno spareggio. A contendersi l’ultimo pass per la manifestazione intercontinentale saranno il Club America ed il Los Angeles FC.