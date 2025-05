Tu con la nazionale hai chiuso: Spalletti glielo comunica per telefono | Ha fatto una mossa sbagliata

Porte chiuse da Luciano Spalletti per un ex protagonista della nazionale azzurra. Spunta la mossa errata del calciatore.

Tra poco meno di un mese l’Italia guidata da Luciano Spalletti tornerà in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La nazionale azzurra ha fallito la qualificazione alle ultime due edizioni dei Mondiali di calcio ed ora, anche considerando l’allargamento del format da 32 a 48 partecipanti, non può fallire per la terza volta.

L’ultima apparizione degli azzurri in campo risale al doppio scontro con la Germania. I tedeschi hanno avuto la meglio sugli azzurri grazie alla vittoria all’andata per 2-1. A nulla è valsa la rimonta di 3 gol nel secondo tempo della sfida di ritorno per gli azzurri, che sono stati eliminati dai quarti di finale della Nations League.

Questo risultato ha piazzato l’Italia nel girone I di qualificazione ai Mondiali, dove l’avversario più ostico è senza dubbio la Norvegia di Haaland. Le altre avversarie sono la Moldavia, Israele e l’Estonia con il solo primo posto nel girone che garantisce il pass per la rassegna mondiale in programma tra gli Stati Uniti, il Canada ed il Messico.

Nel frattempo la stagione delle squadre di club entra nella volata finale, con l’Inter di Inzaghi che ha conquistato ancora una volta la finalissima della Champions League. Ma cresce anche l’attesa per capire quali saranno le scelte del CT Spalletti in vista del doppio confronto con la Norvegia a giugno.

Il calciomercato cambia le scelte di Spalletti

L’ex allenatore del Napoli ha rivoluzionato non poco le convocazioni in azzurro negli ultimi tempi. Gli esordi più recenti sono stati quelli di Maldini, Rovella e Lucca. Altri giocatori che hanno collezionato per la prima volta in carriera una presenza in nazionale sono Bellanova, Cambiaso e Riccardo Calafiori tra gli altri.

E non sono mancate esclusioni eccellenti da parte del commissario tecnico nato a Certaldo. Nelle ultime gare degli azzurri non sono stati convocati i vari Federico Chiesa, Lorenzo Pellegrini o Manuel Locatelli. E c’è un altro centrocampista da tempo fuori dai radar del CT.

Convocati Italia: porte chiuse a un calciatore

Parliamo del centrocampista Jorginho, ex Napoli e Verona ed oggi in forza all’Arsenal. L’ultima apparizione in nazionale per il calciatore brasiliano ma naturalizzato italiano, risale agli Europei del 2024.

Il centrocampista ha trovato l’accordo per tornare in Brasile e giocare con il Flamengo. Una svolta di carriera che potrebbe definitivamente chiudergli le porte dell’azzurro.