PETIZIONE IN SERIE A: vogliono toglierli la fascia da capitano | È troppo antisportivo

Scoppia il caos in Serie A: chiesto il ritiro della fascia da capitano al calciatore, in quanto è stato ritenuto troppo antisportivo.

Nel calcio, il ruolo del capitano va ben oltre la semplice fascia sul braccio. Il capitano è il punto di riferimento della squadra, in campo e fuori, e rappresenta un esempio per compagni, tifosi e avversari. È colui che comunica con l’arbitro, che incita nei momenti difficili e che mantiene la calma quando la tensione sale.

Un buon capitano deve possedere leadership, carisma e senso di responsabilità. Ma soprattutto deve incarnare valori fondamentali come la sportività, il rispetto delle regole, la lealtà e il gioco di squadra. Non basta essere un grande giocatore tecnicamente: servono maturità, equilibrio e la capacità di mettere il bene collettivo davanti a quello personale.

Esempi storici come Alex Del Piero, Paolo Maldini, Francesco Totti o Carles Puyol mostrano quanto il ruolo del capitano possa lasciare un’impronta duratura nella storia di un club. In campo erano leader silenziosi o carismatici, ma sempre rispettati, con tanto di sportività e rispetto per gli avversari.

Sportività e rispetto: il calciatore non ha questi valori

Non tutti i capitani però sembrano avere questi valori. Almeno in Serie A ce n’è uno che addirittura è stato indicato come troppo antisportivo, tanto che è stata posa richiesta per toglierli la fascia di capitano. Il calciatore in questione è Luca Ranieri della Fiorentina. Il difensore spesso e volentieri è stato al centro di dibattiti e discussioni accese.

E nella serata di giovedì, durante la sfida di Conference League con il Real Betis, sembra aver raggiunto l’apice in negativo. Nel corso di tutta la partita ha provocato Antony, il quale ha risposto sul campo con un gol e un assist. E al termine del match è andato a provare un contatto con i calciatori avversari, che lo hanno zittito subito.

I tifosi si sono stufati

Dopo l’ennesima partita fatta di provocazioni e ripicche, gli appassionati di calcio e anche i tifosi della stessa Fiorentina, si sono detti stufi di questo comportamento da parte di Ranieri.

Addirittura qualcuno sui social ha chiesto alla società di togliergli la fascia da capitano. Una semplice richiesta dunque, che difficilmente verrà accettata da Rocco Commisso.