Lettera di dimissioni sulla scrivania di Elkann: si è sbagliato tutto | La Ferrari ha problemi meccanici

I problemi in casa Ferrari aumentano col passare dei giorni. Lo staff di Maranello non riesce a trovare le soluzioni per rilanciare la SF-25

Chi mai avrebbe immaginato che la Ferrari, forte del clamoroso ingaggio di un fuoriclasse del calibro di Lewis Hamilton e di una monoposto che nella seconda fase della scorsa stagione era cresciuta da tutti i punti di vista sarebbe andata incontro ad un simile disastro?

Eppure è esattamente ciò che si è verificato nelle prime sei gare del mondiale di Formula Uno 2025: la SF-25 non solo non si è dimostrata in grado di correre per la conquista del titolo mondiale, ma ha perso gran parte della competitività che aveva acquisito lo scorso anno.

I problemi invece di diminuire aumentano a vista d’occhio e le soluzioni sembrano distanti anni luce. E a poco servono le rassicuranti dichiarazioni del team principal Frederic Vasseur, che parla di un potenziale importante ancora da sviluppare.

Ai piani alti di Maranello non si sa più che pesci prendere, visto che i risultati continuano a non arrivare e il gap dalle scuderie rivali cresce gara dopo gara. Il presidente John Elkann non può non essere profondamente deluso da quanto si è visto in questo primo segmento di stagione.

Ferrari, dimissioni inevitabili: l’errore è gravissimo

Il 7/o posto di Leclerc e l’8/o di Hamilton nel Gran Premio di Miami ha certificato una crisi tecnica molto più grave di quanto si potesse immaginare. Ora spetta ai manager della Ferrari riuscire a porvi rimedio in qualche modo.

Il team di Maranello avrebbero infatti scoperto l’esistenza di enormi problemi di natura meccanica che rischiano di compromettere in via definitiva l’intero progetto: l’autentico punto debole della SF-25 sarebbe addirittura la sospensione posteriore.

Ferrari, Elkann è furioso: a rischio i vertici della Rossa

A destare grande preoccupazione a Maranello è dunque una scoperta a dir poco inquietante: l’origine delle difficoltà non sarebbe di natura e matrice aerodinamica bensì meccanica. Sarebbe questo dunque lo scoglio che sta impedendo al Cavallino Rampante di esprimere il suo potenziale.

Secondo quanto riportato dal portale sportfanpage.it, infatti, il vero limite della SF-25 consiste nel malfunzionamento della sospensione posteriore che, per qualche ragione, non lavora correttamente. Sempre secondo le ultime indiscrezioni a Maranello si starebbe lavorando a una nuova sospensione ma i tempi sono incerti e la modifica è tutt’altro che semplice da realizzare a stagione in corso.