De Laurentiis blinda la difesa: 1° colpo dell’estate 2025 | Non spende nemmeno un centesimo

Il Napoli ha già programmato il primo colpo per la prossima sessione di mercato estiva: arriva gratis per rafforzare la difesa.

Il Napoli sta vivendo una stagione meravigliosa. Grazie al lavoro di Antonio Conte, e al grande impegno della squadra, gli azzurri, reduci da un decimo posto in classifica, sono in piena lotta per lo scudetto. Anzi, quando manca sempre meno alla fine, i partenopei sono ormai ad un passo da questo storico traguardo.

L’atmosfera in quel di Castel Volturno dunque è calda, e i tifosi non vedono l’ora di far festa per quello che sarebbe il quarto scudetto nella storia del club, il secondo negli ultimi tre anni. Detto ciò però è chiaro che la società, al netto di eventuali festeggiamenti e della grande tensione che si vive in città, si è messa già al lavoro per rafforzare la squadra il prossimo anno.

Il primo colpo da questo punto di vista dovrebbe arrivare proprio in difesa, e sembra già ufficiale. Il calciatore arriverà infatti gratuitamente, e rappresenta un grande rinforzo in vista del futuro. Ma vediamo chi è il profilo in questione.

Napoli, finalmente un rinforzo in difesa

Il Napoli nella stagione attuale ha avuto diverse difficoltà a causa degli infortuni. Soprattutto in difesa infatti mister Antonio Conte ha dovuto giocare con gli uomini contati. Di conseguenza in primis la società azzurra dovrà prendere un rinforzo nella retroguardia.

E questo pare essere già stato individuato dal club, e addirittura il suo approdo a Castel Volturno è bello e deciso. In realtà si tratterebbe di un ritorno a Napoli. Il giocatore di cui stiamo parlando è il brasiliano Natan, attualmente in prestito al Real Betis, squadra con cui è appena arrivato in finale di Conference League battendo la Fiorentina.

Ritorno improvviso a Napoli

Natan come detto al momento è in prestito al Betis, che non ha ancora deciso di riscattarlo. Qualora la società spagnola non lo acquistasse a titolo definitivo, per lui il ritorno all’ombra del Vesuvio sarebbe ovvio.

E a quel punto una sua permanenza, qualora convincesse Antonio Conte, non sarebbe da escludere in maniera totale, soprattutto perché il brasiliano è reduce da una stagione piuttosto discreta in Spagna. Di tempo ce n’è ancora per capire il suo futuro e quello della difesa azzurra.