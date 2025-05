Avete tirato troppo la corda: Svilar non rinnova | Lascia la Roma per vincere la Champions

Il portiere sembra aver rotto con la Roma sul tema del rinnovo del contratto: a giugno lascerà la Capitale per andare a vincere la Champions League.

Manca sempre meno alla fine della stagione in corso, e le squadre devono fare il massimo per raggiungere, dove possibile, gli obiettivi prefissati ad inizio anno. Nel frattempo però le società, in attesa di capire quali saranno i risultati sportivi, sono già proiettate al futuro. Uno dei temi più caldi al momento è senza dubbio quello dei rinnovi contrattuali.

Oltre a quei calciatori che hanno l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, anche quelli che hanno una durata più lunga possono essere modificati, sia per ritoccare gli ingaggi e anche per allungare ancora la loro durata. Non sempre però come ben sappiamo le cose vanno come previsto e si riesce a trovare subito un accordo tra le due parti in causa.

Ad esempio un situazione del genere la si sta vivendo in quel di Trigoria, dove la società della famiglia Friedkin sta incontrando non pochi problemi a trovare l’accordo con il portiere Mile Svilar, che adesso potrebbe addirittura partire. La distanza tra richiesta e offerta dell’ingaggio è troppo elevata, e adesso il calciatore e i giallorossi potrebbero addirittura separarsi.

Svilar, niente accordo con la Roma

Secondo le ultime indiscrezioni, al momento la Roma e il portiere classe 99 sono ancora molto distanti dal trovare un accordo. A quanto pare infatti l’ex Benfica chiedere un ingaggio di ben 4 milioni di euro all’anno, mentre al contrario la società capitolina ne offre uno di poco maggiore al milione e mezzo a stagione.

Una forbice molto ampia dunque, che rischia di far saltare ogni discorso per il prolungamento. E di conseguenza si è già iniziato a parlare di un possibile addio dell’estremo difensore giallorosso in estate. E le pretendenti non mancano di certo.

Svilar pronto a lottare per la Champions

Qualora non dovesse trovarsi un accordo a breve termine, non sarebbe da escludere che il portiere romanista faccia dunque le valigie, permettendo alla Magica di incassare una buona cifra.

A quel punto diverse squadre, che già lo seguono da tempo, si farebbero avanti per acquistarlo. Su tutte troviamo le due di Manchester, ovvero il City e lo United, entrambe alla ricerca di un nuovo estremo difensore.