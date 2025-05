Sarri resta a mani vuote: non lo vogliono sulla panchina | Il nuovo allenatore ha già firmato

Il tecnico toscano è rimasto a mani vuote dopo che la panchina per cui era favorito è sfumata: il nuovo allenatore ha già firmato il contratto.

Al termine della stagione attuale diversi club cambieranno allenatore. Tra quelli che vanno in scadenza, quelli che saranno sostituiti e quelli che andranno in pensione, ci saranno tante modifiche sulle panchine delle squadre. Molte di queste arriveranno anche in Serie A, dove le società vogliono rivoluzionare qualcosa.

Allo stesso modo poi anche gli allenatori, soprattutto quelli liberi, sperano di ottenere un nuovo incarico dopo essere rimasti ai box per diversi mesi. Tra questi troviamo di sicuro Maurizio Sarri. Dopo che si è dimesso dalla Lazio nel gennaio del 2024, l’allenatore toscano non ha trovato un nuovo club che ha puntato su di lui, al netto delle tante voci che circolavano sul suo conto.

Ancora una volta in vista della nuova stagione però il tecnico pareva ormai pronto a rimettersi in gioco, e invece ciò che è venuto alla luce nelle scorse ore lo ha lasciato completamente senza parole. A quanto pare infatti per l’ex di Napoli e Juventus è saltata l’occasione più ghiotta per rimettersi in gioco. La società che era sulle sue tracce infatti ha già fatto firmare un altro mister.

Sfuma una ghiotta chance per Sarri

Una delle panchine per cui Maurizio Sarri sembra essere in corsa è di sicuro quella del Milan. La compagine rossonera infatti potrebbe salutare Sergio Conceicao per dar vita ad un nuovo progetto tecnico con un altro allenatore.

Allo stesso tempo anche la Roma è sembrata in corsa per prenderlo e sostituire Claudio Ranieri, ma anche da questo punto di vista ci sarà ancora da aspettare. Oltre alla Lupa e al Diavolo, anche un altro club che sembrava essere sulle sue tracce, ma alla fine ha deciso di puntare su un altro nome.

Accordo con un altro tecnico

Si era parlato infatti nei giorni scorsi di un suo possibile approdo di Sarri alla Fiorentina in caso di addio di Raffaele Palladino. Opzione che come ben sappiamo è ormai svanita definitivamente.

La società di Rocco Commisso infatti ha deciso di rinnovare il contratto del tecnico fino al 2027, esercitando l’opzione presente sul suo accordo. Vedremo se la società viole sarà accontentato.