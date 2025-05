Il PSG sbriga la pratica: 2-1 all’Arsenal | Ora vuole la prima Champions della storia

Il PSG di Luis Enrique archivia la pratica Arsenal e conquista la finale di Champions League. L’Inter è avvisata.

Girandola di emozioni al Parco dei Principi, dove il PSG di Luis Enrique ha piegato l’Arsenal di Arteta col risultato di 2-1. Si partiva dalla vittoria di misura dei parigini maturata a Londra, nel primo atto delle semifinali di Champions League. Gli inglesi arrivano nella capitale francese sognando la rimonta e subito partono con buon piglio in proiezione offensiva.

Nei primi minuti di gioco fioccano le occasioni per la squadra ospite, ma i Gunners devono fare i conti con un Gigio Donnarumma in stato di grazia. Il portiere ex Milan neutralizza due grandi occasioni per i londinesi, finché i padroni di casa non prendono le misure ed alzano il proprio baricentro.

La squadra parigina dopo aver spaventato il portiere Raya, trova il vantaggio poco prima della mezz’ora grazie ad una perla di Fabian Ruiz. Il centrocampista ex Napoli porta avanti i suoi con un sinistro fulminante dal limite dell’area, nulla da fare per il portiere dei londinesi.

Il copione della ripresa sembra ricalcare quello della prima frazione di gioco. Ancora una volta Donnarumma è decisivo sul tentativo di Saka, prima che salga in cattedra l’ex Inter Hakimi. Al minuto 69 il laterale marocchino conquista un calcio di rigore per fallo di mano commesso da Lewis-Skelly.

Pieno di emozioni al Parco dei Principi

Dal dischetto si presenta Vitinha che si fa ipnotizzare da Raya. Ma dopo appena tre minuti Hakimi si inserisce nuovamente nella difesa ospite e trova il pesantissimo gol del 2-0 per il PSG.

Ad un quarto d’ora dal novantesimo minuto arriva poi il gol dell’Arsenal. Saka è abile a sfruttare un fortunato rimpallo in area di rigore francese e battere Donnarumma.

Il PSG avverte l’Inter vista Monaco

Nonostante il gol gli ospiti non riescono ad impensierire Donnarumma nei minuti finali, fino al triplice fischio dell’arbitro che fa esplodere di gioia il Parco dei Principi.

Il PSG torna in finale di Champions League dopo cinque anni ed ora Luis Enrique sogna di portare in bacheca la prima coppa dalle grandi orecchie per la compagine parigina. L’appuntamento è fissato al 31 maggio a Monaco, di fronte ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi.