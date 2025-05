CLAMOROSO INTER-BARCELLONA: la FIFA ha trovato un’irregolarità | La partita si rigioca

Non si placano le polemiche legate all’arbitraggio di Marciniak della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona. La FIFA chiarisce

Negli occhi di milioni di appassionati di calcio la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona resterà impressa per parecchio tempo. Se la sfida di una settimana fa in catalogna era stata avvincente e spettacolare, quella di ritorno al Meazza ha assunto i contorni di un evento epico e memorabile.

Il 4-3 con il quale i nerazzurri hanno battuto la giovane e straordinaria squadra azulgrana sarà ricordato a lungo per la sequela impressionante di emozioni e colpi di scena distribuiti nell’arco dei 120 minuti più recupero, necessari a stabilire il nome della prima finalista di Champions.

Ad esultare è la squadra di Simone Inzaghi, autrice di una prestazione superlativa per carattere, qualità di gioco e mentalità vincente. Al termine della gara poi non sono mancate le polemiche, peraltro quasi inevitabili in occasione di eventi così importanti.

La stampa sportiva vicina al Barcellona, su tutti i quotidiani ‘Mundo Deportivo’ e ‘Sport‘, ha gridato allo scandalo per l’arbitraggio del polacco Marciniak reo di aver favorito apertamente i padroni di casa in alcuni episodi determinanti della gara.

Inter-Barcellona, la FIFA contro l’arbitro: tifosi sconvolti

Sotto la lente d’ingrandimento di dirigenti, giocatori e staff tecnico del Barcellona è finito in particolare l’episodio del calcio di rigore assegnato dal fischietto polacco per l’intervento di Cubarsi ai danni di Lautaro Martinez.

In tempo reale Marciniak ha fatto correre, convinto che il difensore blaugrana avesse colpito il pallone e non il piede dell’attaccante argentino. I replay hanno invece chiarito come il tackle di Cubarsi fosse nettamente falloso.

Inter-Barcellona, l’ex maestro di calcio è certo: non era rigore

Richiamato al VAR Marciniak non ha potuto fare altro che indicare il dischetto del rigore a favore dell’Inter, penalty che Calhanoglu ha trasformato spiazzando Szczesny. Rivedendo l’azione incriminata al video, un ex gigante della panchina come Arsene Wenger ha criticato aspramente la decisione dell’arbitro.

Arsène Wenger, ora responsabile della FIFA per lo sviluppo del calcio, non ha alcun dubbio in merito all’episodio che ha mandato su tutte le furie il Barcellona: “Cubarsi tocca il pallone in modo pulito, visto in tempo reale compie un grande intervento e il VAR ha sbagliato ad intervenire. Così – ha concluso l’ex tecnico dell’Arsenal – si falsano le partite“.