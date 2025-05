Bombe a Milanello: la squadra diserta l’allenamento | Ibra costretto a usare le maniere forti

Clamoroso episodio di insubordinazione al Milan: Zlatan Ibrahimovic è ancora una volta protagonista e al centro di accese polemiche

Il Milan è una polveriera? A giudicare da quanto è accaduto nel recente passato si direbbe proprio di sì. Del resto l’intera stagione in casa rossonera ha vissuto di tanti, tropi alti e bassi con una netta prevalenza dei secondi.

Nonostante un mercato di gennaio ricco e abbondante il Diavolo non è riuscito ad evitare Il Diavolo la precoce e sorprendente eliminazione ai play off di Champions League per mano del modesto Feyenoord.

Peggio ancora sono andate le cose in campionato, visto che a quattro turni dalla conclusione Leao e compagni sono lontanissimi dalla corsa alla Champions League. Se a questo aggiungiamo l’esonero di Fonseca a fine dicembre il quadro è completo.

Le responsabilità di un’annata del genere sono di tutti, ma la stragrande maggioranza dei tifosi milanisti ha indicato in Zlatan Ibrahimovic il capro espiatorio. In effetti a ben guardare sono state proprio le scelte e le strategie disegnate dall’ex fuoriclasse svedese ad aver innescato la profonda crisi che ha segnato la stagione rossonera.

Milan, allenamento fuori controllo: Ibrahimovic è furibondo

Da circa un paio d’anni l’ex attaccante ricopre il ruolo di super consulente del presidente Gerry Cardinale ma a quanto pare la sua influenza sulle vicende del Milan non ha portato i risultati sperati.

Dalla gestione del mercato fino alla scelta degli allenatori, le decisioni prese da Ibrahimovic sono state discusse e tutto sommato piuttosto discutibili. Sotto la guida di Sergio Conceicao il Diavolo ha sì conquistato la Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia, ma ha perso troppo terreno in campionato.

Milan, tutti contro tutti: il racconto spiazza i tifosi

Niente a che vedere insomma con la squadra che quattordici anni fa conquistò uno straordinario scudetto spezzando l’egemonia quinquennale dell’Inter. Quello era il Milan di Massimiliano Allegri e di tanti campioni che componevano la rosa. Tante stelle che a volte però perdevano le staffe in allenamento come rivelato qualche tempo fa da Antonio Cassano, anche lui tra i protagonisti di quella cavalcata. Nel corso di un suo intervento all’interno del popolarissimo programma televisivo ‘Tiki Taka‘, ideato e condotto da Pierluigi Pardo, l’ex attaccante barese ha raccontato un episodio che ebbe per protagonisti Clarence Seedorf e Zlatan Ibrahimovic.

“L’aneddoto più bello che ormai posso dire visto che è andato in prescrizione è il litigio Ibrahimovic-Seedorf prima di Fiorentina-Milan, vinta poi 2-0. Seedorf prese la palla e disse: ‘oggi non ci alleniamo’. Ibra stava andando lì ma a quel punto arrivò Allegri che ci tolse il pallone e disse: ‘Qui comando io e fate quello che vi dico, litigate, insultatevi ma fate quello che vi dico io’. Sono andati in campo, a Firenze segnarono propri Seedorf e Ibrahimovic a Firenze e vincemmo 6-7 partite di seguito. I grandi campioni ed il grande gestore“.