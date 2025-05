5 milioni a stagione 2 anni: presentata via fax l’offerta a Verratti | Sarà la sua prima volta in Serie A

Dopo un lungo inseguimento finalmente il centrocampista giocherà in Serie A. Pronto ad incassare uno stipendio da 5 milioni a stagione per ben due anni.

Marco Verratti è uno dei centrocampisti italiani più talentuosi della sua generazione, noto per la sua visione di gioco, il controllo palla impeccabile e la capacità di dettare i ritmi del centrocampo. Ciò che rende particolare la sua carriera è il fatto che non abbia mai giocato in Serie A, il massimo campionato italiano.

Il calciatore abruzzese ha mosso i primi passi nel calcio professionistico proprio con il Pescara, contribuendo in modo determinante alla promozione in Serie A della squadra abruzzese nella stagione 2011-2012 sotto la guida di Zdeněk Zeman. Le sue prestazioni in Serie B gli valsero grande attenzione a livello internazionale, e nel 2012 fu acquistato dal PSG, club francese che in quegli anni stava costruendo una squadra ambiziosa e competitiva a livello europeo.

Da quel momento in poi, Verratti ha legato gran parte della sua carriera alla compagine parigine, diventando un punto fermo del centrocampo e collezionando numerosi titoli nazionali. Conclusasi l’avventura in Francia, il centrocampista si è trasferito in Qatar all’Al Arabi, dove percepisce un ricco ingaggio. Ora però per lui sembra essere giunta l’ora di tornare a casa.

Verratti non rinnova il contratto

Il contratto del giocatore con il club qatariota è in scadenza al termine della stagione attuale, e al momento non ci sono segnali riguardanti un suo possibile rinnovo.

Di conseguenza si è subito iniziato a parlare del suo futuro, e una delle ipotesi principali riguarda proprio un suo approdo in Serie A, per la prima volta in carriera. A quanto pare infatti un club sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta di ben 5 milioni a stagione per due anni pur di convincere il giocatore.

Sarà il perno del centrocampo

Un giocatore del calibro di Verratti farebbe comodo a chiunque, ed è per questo che la Juventus, viste le continue difficoltà avute in mezzo al campo, sta seriamente valutando di metterlo sotto contratto. Allo stesso modo poi anche la Roma lo segue in sordina.

Resterà però da capire quali sono le condizioni del ragazzo dopo due anni in un calcio che è ben lontano dalla competitività di quello italiano ed europeo.