Il posto in fascia sarà tutto tuo: Conceicao lascia la Juve per i rivali | Prestito con obbligo di riscatto

Con l’addio ormai certo alla Juve l’esterno lusitano si guarda intorno: accordo con una rivale bianconera. Preso in prestito con diritto di riscatto.

Nelle prime battute della stagione la Juventus sembrava aver trovato un nuovo fenomeno. Grazie alle sue ottime prestazioni, ai suoi gol e ai suoi assist, Francisco Conceicao si è guadagnato fin da subito un posto nella rosa bianconera. Ma non solo, anche nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora, che lo hanno indicato come un nuovo idolo assoluto.

Con il passare del tempo però l’incisività del ragazzo è calata di parecchio, fino a che adesso l’esterno d’attacco, complice anche il cambio di modulo imposto da Igor Tudor, ha perso totalmente il posto, diventando una riserva in quel di Torino. Di conseguenza anche il suo posto in squadra è ormai diventato a forte rischio.

Se prima la Juve pareva intenzionata a pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto per acquistarlo a titolo definitivo, adesso le cose sono ben diverse, e la società torinese pare più proiettata a lasciarlo andar via. E’ proprio per questo motivo dunque che il ragazzo adesso si sta iniziando a guardare attorno, e a quanto pare ha trovato le porte aperte per il suo futuro proprio in una rivale juventina.

Lascia la Juve e si trasferisce ai rivali

Conceicao ha dimostrato in questi mesi in bianconero delle caratteristiche importanti, soprattutto per le squadre che giocano con un attacco a 3. Di conseguenza un calciatore come lui farebbe comodo a chiunque.

Su tutti però sul figlio d’arte potrebbe esserci l’interesse del Napoli, che in estate dovrà prendere un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, e farebbe di sicuro un pensierino al portoghese, il quale andrebbe a fare un grosso sgarro ai tifosi bianconeri. Per prenderlo ADL più che pagare la clausola rescissoria vorrebbe optare per un prestito, magari con obbligo o, meglio ancora, con diritto di riscatto.

Una piccola vendetta

Qualora questo trasferimento si concretizzasse, sarebbe una piccola vendetta per il calciatore, quasi snobbato ultimamente dalla Juventus. Ma non solo.

Anche per il Napoli sarebbe il modo di vendicare, seppur in misura molto diversa, i tanti tradimenti patiti nel corso degli anni, con i calciatori che si sono trasferiti dall’ombra del Vesuvio a quella della Mole.