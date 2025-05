Ha bestemmiato peggio di Lautaro: ULTIM’ORA JUVE | Squalifica nello spareggio Champions

Nuovo caso di blasfemia in Serie A: questa volta è coinvolto il giocatore bianconero, che verrà squalificato nello spareggio con la Lazio per la Champions.

La Juventus è reduce dal pareggio di Bologna. La compagine bianconera ha fatto 1-1 nel match preziosissimo per la qualificazione alla prossima Champions. Un risultato maturato dopo il vantaggio della Vecchia Signora, giunto con un gol di Thuram, con enorme complicità del portiere rossoblù, al quale ha risposto poi Freuler.

Con questo pari ovviamente resta tutto aperto per la corsa alla Champions League. In appena un punto infatti ci sono 4 squadre. Oltre ai bianconeri troviamo la Roma, la Lazio e proprio lo stesso Bologna. E nella prossima giornata di campionato i ragazzi di Igor Tudor sfideranno proprio gli Aquilotti.

Un risultato negativo potrebbe costare chiaro alla Juve, che dunque non può sbagliare l’appuntamento dell’Olimpico, in programma sabato pomeriggio alle ore 18.00. Tuttavia proprio in vista di questa sfida, il club torinese rischia di dover fare a meno, oltre che degli infortunati, di un tassello fondamentale della rosa. Per lui è scattata la squalifica per aver bestemmiato. Vediamo però di chi si tratta e che cosa è accaduto.

Quanti assenti per la Juve

In vista della sfida di Roma, la Vecchia Signora dovrà fare a meno di diversi giocatori. In primis Kenan Yildiz, che ancora sta scontando la squalifica dopo l’espulsione rimediata con il Monza. Oltre a lui poi ci sono i tanti infortunati.

Dai lungodegenti Milik, Bremer e Cabal, fino ai vari Gatti, vicino al rientro, Kelly e Cambiaso. Senza dimenticare anche Vlahovic e Koopmeiners, la cui convocazione per la trasferta di sabato è ancora in forte dubbio. A questi però come detto potrebbe aggiungersi un altro giocatore, che rischia una lunga squalifica per una bestemmia in stile Lautaro Martinez, beccato in pieno dalle telecamere.

Squalifica dura per Tudor

Durante la partita di Bologna, qualcuno, come riportato sul web anche da un video, avrebbe intravisto Manuel Locatelli proferire un’espressione blasfema dopo aver ricevuto un cartellino giallo.

Una scena che ha fatto subito sdegnare i tifosi rivali della Juventus, che hanno chiesto una squalifica per quanto accaduto. Questa però, almeno per il momento, non è arrivata. Chissà se il caso nei prossimi giorni possa essere riaperto.