Diagnosi terribile: il mondo del tennis resta di stucco | Grave problema neurologico

Una notizia drammatica scuote il mondo del tennis. La diagnosi lascia i tifosi di stucco, il problema neurologico è serio.

Spesso il mondo dello sport racconta storie di lotte importanti contro la malattia mentale, comprendendo anche l’universo tennistico. A volte le pressioni del mondo sportivo, unite a problemi fisici o di rendimento, possono gettare nello sconforto anche l’atleta più esperto o vincente.

Non più tardi di un anno fa fece scalpore il racconto di Matteo Berrettini, che ricostruiva il dramma delle depressione vissuto sulla propria pelle dopo i lunghi stop per infortunio in cui è incappato nella sua carriera. Il tennista romano ha raccontato di aver vissuto periodi cupi, in cui gli risultava complicato anche alzarsi semplicemente dal letto, commuovendo i propri tifosi.

Più di recente è uscito allo scoperto sulla tematica Casper Ruud, fresco di vittoria nel torneo ATP 1000 di Madrid. Proprio dalla capitale spagnola il tennista norvegese ha annunciato di aver avuto a che fare con problemi mentali nell’ultimo anno.

Ruud ha anche confessato come cercare aiuto lo abbia risollevato nell’affrontare e poi superare la malattia. Condividere apertamente i propri problemi ha aiutato il tennista norvegese, che in Spagna ha trovato la vittoria più importante della carriera.

Nuovo dramma nel mondo del tennis

Un altro esempio di lotta a viso aperto contro il disagio mentale è arrivato in questi giorni dagli Stati Uniti. Il tennista è uscito allo scoperto, svelando una grave diagnosi con cui convive fin dalla tenera età.

Parliamo del tennista classe 2000, Jenson Brooksby, che dopo un periodo di sospensione durato due anni ha vinto il suo primo torneo nel circuito maggiore a Houston. Ecco la testimonianza dell’atleta, che ha apertamente raccontato la sua lotta contro l’autismo.

Il tennista che lotta contro l’autismo

Il tennista 25enne dopo la vittoria di Houston ha apertamente parlato della sua condizione mentale. Jenson Brooksby ha svelato di convivere con l’autismo sin da quando era bambino, e sottolineato come il supporto dei genitori sia stato fondamentale per lui.

Ecco le sue parole riprese dalla rubrica gestita dall’ATP, ‘My Point’: “Mi è stata diagnosticata una forma di autismo da bambino. Una diagnosi rara, che colpisce un bambino su cento.”