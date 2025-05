Devi seguirci in caserma: la Polizia irrompe alla Pinetina | Interrotta la festa Champions

Una notizia sconvolgente scuote l’ambiente Inter dopo la conquista della finale di Champions League. Può intervenire la Polizia.

L’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato il pass per la finale di Champions League, dopo una gara giocata al cardiopalma a San Siro, contro il Barcellona. La squadra nerazzurra ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per due reti a zero.

Nella ripresa i catalani sono riusciti a ribaltare la gara, portandosi sul 2-3 a pochi minuti dal novantesimo. Poi in pieno recupero la rete di Francesco Acerbi, il protagonista che non ti aspetti, che da vero bomber ha ristabilito la gara in parità, sul 3-3 come nella sfida d’andata.

A far esplodere lo stadio Meazza ci ha pensato poi Davide Frattesi, il centrocampista ex Sassuolo ha segnato il gol decisivo. La rete del classe ’99 consegna all’Inter la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni ed alimenta il sogno nerazzurro di tornare sul tetto d’Europa.

Ma, a margine della festa e del tripudio per la squadra guidata da Simone Inzaghi, c’è da riportare una notizia che può scuotere con veemenza l’ambiente della Pinetina. L’accusa che è arrivata in queste ore è decisamente grave.

Accusa shock in casa Inter

Ad essere stato accusato, a poche ore dalla gara decisiva tra Inter e Barcellona, è stato l’attaccante Marcus Thuram. Il figlio d’arte è stato decisivo in campo, lavorando alla perfezione la palla che poi ha permesso a Frattesi di segnare la rete decisiva.

La cronaca dei fatti ci riporta indietro di due anni, all’epoca in cui l’attaccante francese militava con il Borussia Monchengladbach. Ad accusare il calciatore classe ’97 è stata la content creator Charlotte Lavish.

Thuram accusato di violenze

La donna ha pubblicato sui propri social network un lungo video in cui sono piovute gravi accuse nei confronti di Marcus Thuram. A poche ore dalla sfida europea la content creator ha accusato l’attaccante di violenze che sarebbero accadute nel 2022.

Per dimostrare di esser stata aggredita la donna ha fatto vedere una serie di lividi che sarebbero stati causati proprio dal calciatore francese. Tuttavia era già stata chiusa un’indagine all’epoca dei fatti, con l’archiviazione della Procura per mancanza di riscontri a sostegno della versione della Lavish.