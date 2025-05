Basta calcio, mi dedico alla musica: nuova carriera per Adani | Canterà con uno dei rapper più famosi

Nuova svolta a sorpresa nella carriera di Lele Adani. Il noto commentatore calcistico sbarca nel mondo della musica rap.

Dopo aver calcato i campi della Serie A il suo volto è diventato iconico nell’ambito dell’opinionismo calcistico. Lele Adani dopo una lunga carriera da difensore, con Brescia, Fiorentina ed Inter tra le altre, è sbarcato con determinazione nel mondo della cronaca sportiva.

Da sempre legato al calcio sudamericano, fin dagli esordi che coincidono con il ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 2011. Dopo aver lavorato in tv per Sportitalia prima e Sky Sport dopo, ha conquistato ulteriore notorietà nella trasmissione Bobo Tv. Il format condotto da Bobo Vieri, con la partecipazione di Adani, Ventola e Cassano è entrato da subito nel cuore degli appassionati calcistici in Italia.

Le sue espressioni sono diventate iconiche e virali, e spesso sul web oggetto di meme e tormentoni. Dalla ‘Garra Charrua‘ all’arcinoto ‘Facciamo calcio‘, le sue frasi sono entrate nell’immaginario collettivo contemporaneo. Da due anni è opinionista fisso nella trasmissione ‘La domenica sportiva’ e di recente ha commentato da seconda voce il campionato d’Europa nel 2024.

Dalla scorsa estate poi ha riunito Nicola Ventola ed Antonio Cassano in un nuovo show che va in onda su Twich e Youtube, chiamato ‘Viva el futbol’.

Lele Adani sbarca nel mondo del rap

Parallelamente all’attività di opinionista calcistico, l’ex difensore ha sviluppato tantissimi progetti. Non sono mancate incursioni nel mondo della musica, la prima affianco di Bobo Vieri e Nicola Ventola. I tre ex protagonisti della Serie A nel 2020 lanciarono il singolo ‘Vita da bomber‘.

Un anno dopo la sua voce è stata utilizzata come intro dell’album Rivoluzione di Rocco Hunt, celebre rapper campano. La traccia che apre il disco si intitola ‘Nel percorso’, altro celebre modo di dire a firma Lele Adani.

Nuovo progetto musicale per Adani

Ed il suo feeling con il rap italiano va avanti con l’ultimo progetto annunciato sul web. Ancora una volta Lele Adani affiancherà un rapper campano, questa volta facendo tappa in quel di Napoli.

Il cantante Luchè (ex Co’Sang) ha annunciato infatti a sorpresa un featuring con il noto opinionista calcistico. La traccia si intitolerà ‘Il mio lato peggiore’ e sarà la title track del nuovo album del rapper partenopeo.