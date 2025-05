ULTIM’ORA F1, nuovi problemi con il peso | Valutazioni in corso della FIA

Nuova rivoluzione tecnica in arrivo in Formula 1 e già divampano i malumori dei team sul peso delle vetture. Ecco la posizione della FIA.

La Formula 1 è pronta a varare una nuova rivoluzione tecnica ed i riflettori tornano ad accendersi sul peso delle monoposto in gara. L’ultima tappa del Mondiale 2025 è stata corsa a Miami ed ha confermato lo stato di grazia delle McLaren.

Il sesto appuntamento della stagione è stato vinto dall’australiano Oscar Piastri, seguito a ruota dal compagno di scuderia Lando Norris. Ancora buio pesto per le Ferrari di Leclerc e Lewis Hamilton, terminati rispettivamente settimo ed ottavo all’arrivo sul circuito di Miami.

Il regolamento tecnico delle discipline automobilistiche è in continuo aggiornamento ed ora una novità importante riguardo il peso delle vetture sta generando malcontento diffuso. Nell’agosto dello scorso anno la FIA aveva imposto una nuova regola sul valore di peso delle vetture in gara, dopo il Gran Premio del Belgio.

In quell’occasione George Russel, arrivato primo al traguardo, venne squalificato in quanto la vettura pesava meno del limite imposto dagli standard tecnici del regolamento FIA. La monoposto pesò 796,5 kg, inferiore di un kilo e mezzo agli standard del regolamento.

Nuovo regolamento F1, critiche sul peso

In quel caso la Federazione internazionale dell’Automobile decise di utilizzare il pugno duro ed alzare in seguito il limite di peso minino a 800 kg. In vista della prossima stagione invece la scelta della FIA va verso l’abbassamento del limite minino.

Come riportato da ‘We are the race’, dalla stagione 2026 il limite minino di peso sarà abbassato a circa 772 kilogrammi. Ma molte scuderie stanno facendo muro contro il cambiamento di regolamento tecnico.

Rivoluzione F1, cambia il limite di peso

In particolare ad incidere maggiormente sarebbero le nuove batterie ibride, decisamente pesanti per le monoposto in gara. Parecchi team hanno stimato che il peso eccederebbe di 10 o 20 kg il limite, con un ritardo che si aggira sui 0,6 secondi a giro.

Tante squadre stanno criticando la scelta di cambiare il regolamento sul peso da parte della FIA. Tra queste spiccano la Haas, la Mercedes, oltre alla Red Bull. La palla dunque passa ora alla Federazione internazionale, in attesa di comunicazioni ufficiali in vista della prossima stagione automobilistica.