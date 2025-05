Nuova tragedia nel calcio italiano: pesanti scontri tra tifosi | Ragazzo gravemente ferito alla testa

Il calcio italiano è attraversato da un’ondata di assurda e ingiustificata violenza. L’ultimo gravissimo episodio è accaduto poche ore fa

Una nuova devastante ondata di violenza ha investito il calcio italiano in questi ultimi giorni. Un’esplosione folle e del tutto ingiustificata, che ha toccato il suo culmine sabato sera con l’uccisione di un giovane tifoso dell’Atalanta.

La morte insensata e assurda di Riccardo Claris, ventiseienne ultras della Dea accoltellato in seguito a una lite andata in scena in strada con alcuni sostenitori interisti, non è purtroppo un episodio isolato.

In tutto il Paese, da Nord a Sud, si assiste a una diffusione quasi epidemica di episodi del genere, che coinvolgono in larga parte giovani e giovanissimi: risse tra gruppi di amici, accoltellamenti, pestaggi di inaudita ferocia.

A Bari ad esempio all’esterno dello stadio San Nicola un tifoso della squadra di casa è stato picchiato selvaggiamente solo perché intenzionato a rientrare sugli spalti per recuperare lo zainetto che il figlio aveva dimenticato.

Tragedia nel mondo del calcio, non c’è via di uscita

Quello a cui stiamo assistendo ormai da mesi pare abbia poco a che vedere con la classica e in qualche modo codificata violenza ‘da stadio‘, quella che nel corso degli anni ha visto scontrarsi gruppi ultras di opposte fazioni in occasione delle partite.

L’allarme è stato lanciato da sociologi e psicologi di varia provenienza ed estrazione. Stiamo forse pagando la pesante eredità della pandemia e dei periodi di chiusure forzate che hanno costretto i più giovani a rinunciare a tutte le attività sociali? O forse esiste un malessere più profondo, un fenomeno ancora non ben compreso dai cosiddetti esperti?

La violenza non si ferma, altro episodio drammatico

Nel frattempo un altro episodio di violenza si è consumato nell’ultimo fine settimana. Questa volte gli scontri sono avvenuti in autostrada tra due tifoserie divise da un’accesa rivalità, quelle di Ancona e Giulianova. Durissimi scontri e incidenti sono avvenuti in autostrada all’altezza del casello di Teramo-Giulianova-Mosciano Sant’Angelo proprio prima di imboccare l’autostrada A14.

Da una parte, appunto, i biancorossi, dall’altra circa un migliaio di tifosi del Giulianova di ritorno dalla trasferta di Penne. In seguito agli incidenti e agli scontri andati in scena tra i due gruppi è intervenuta la polizia locale per scortare la tifoseria del Giulianova. Il bilancio complessivo, per fortuna, parla di un’unica persona ferita alla testa.