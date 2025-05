Nottingham fermato sul pari dal C.Place: il sogno Champions si complica | Decisive le ultime 3 sfide

Rischia di sfumare la qualificazione alla prossima Champions League da parte del Nottingham Forest. La squadra di Espirito Santo ora è sesta

Il sogno Champions League per il Nottingham Forest subisce una brusca frenata. Nella sfida casalinga contro il Crystal Palace valida per la 35/a giornata i ‘Tricky Trees’ non sono riusciti ad andare oltre un pareggio per 1-1, un risultato che complica notevolmente le loro ambizioni di accedere alla massima competizione europea per club.

La gara contro i londinesi rivestiva un’importanza cruciale per il Nottingham Forest, desideroso di conquistare tre punti preziosi nella serrata lotta per l’agognato quinto posto. Tuttavia il Crystal Palace si è dimostrato un avversario ostico e ben organizzato, capace di imbrigliare le trame offensive dei biancorossi.

Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate il match si è acceso nella ripresa. Al 58′ è arrivato il gol dei padroni di casa grazie a un calcio di rigore trasformato da Eberechi Eze. La gioia del Palace è durata però solo quattro minuti: al 62′ il difensore del Nottingham Forest Murillo ha trovato la deviazione vincente e ristabilito il risultato di parità.

Nonostante mancasse mezz’ora abbondante al termine dell’incontro il Nottingham non è più riuscito a trovare la via della rete anche perché la difesa del Crystal Palace ha retto bene agli assalti finali dei ragazzi di Espirito Santo.

La Champions è ancora in ballo, decisivi gli ultimi 270 minuti

Questo pareggio lascia il Nottingham Forest al sesto posto in classifica a due punti di distanza dal quinto posto occupato dal duo Newcastle-Chelsea. Con sole tre partite rimaste da disputare, la qualificazione alla Champions League si fa decisamente più complicata.

Il calendario del Nottingham Forest prevede ora sfide cruciali: in casa contro il già retrocesso Leicester City, in trasferta contro il West Ham e l’ultima, decisiva, tra le mura amiche del City Ground contro il Chelsea.

Nottingham, il sogno è ancora vivo: servono nove punti

Proprio lo scontro diretto contro i Blues di Maresca potrebbe risultare determinate ai fini della qualificazione alla prossima Champions League. Per continuare a sperare nel miracolo Champions, il Nottingham Forest non potrà più permettersi passi falsi.

Sarà fondamentale conquistare il massimo dei punti nelle prossime tre partite, a partire dalla sfida contro il Leicester. La delusione per il pareggio contro il Crystal Palace è palpabile, ma la squadra di Nuno Espirito Santo dovrà trovare subito la forza di reagire e affrontare con determinazione le ultime battaglie di questa intensa stagione. Il sogno Champions è ancora vivo.