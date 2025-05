Futuro Bove: si apre uno scenario inaspettato | Il giocatore ha già detto sì

Dopo le emozioni dello stadio Olimpico, per il centrocampista classe 2002 si apre uno scenario clamoroso, che lo stesso ha già accettato.

Il dramma di quanto accaduto lo scorso 1 dicembre sembra essere per fortuna ormai alle spalle per Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002 dopo il terribile malore patito nel corso del match tra Fiorentina e Inter sembra adesso stare bene. Almeno dal punto di vista della salute. Per quanto riguarda invece il ritorno in campo e all’attività agonistica, bisognerà aspettare ancora diverso tempo.

Sebbene fino a qualche tempo fa si è parlato che per proseguire la propria carriera il giocatore sarebbe dovuto andare all’estero, di recente le voci hanno indicato addirittura la possibilità di poter continuare anche in Italia. E’ chiaro però che come detto bisognerà fare degli ulteriori esami prima di confermare tutto ciò.

Nel frattempo però uno scenario tanto clamoroso quanto inaspettato si è fatto avanti per quanto riguarda il suo futuro. Bove avrebbe addirittura già accettato questa possibilità, che lo vedrebbe giocare con una maglia a sorpresa. Vediamo di quale si tratta, e per quale ragione il calciatore ha già detto di sì.

Futuro Bove, spunta una clamorosa ipotesi

Come ben sappiamo al momento il classe 2002 si trova in prestito con diritto di riscatto dalla Roma alla Fiorentina. Qualora però al ragazzo non venisse data l’idoneità per continuare a giocare è ovvio che la società di Rocco Commisso non eserciterebbe tale clausola per assicurarsi il suo cartellino.

Non è impossibile però che allo stesso modo, anche in caso di ok da parte della Lega Serie A, i viola decidano di non puntare su di lui, per evitare rischi di qualsiasi tipo. Di conseguenza a quel punto Bove tornerebbe alla Roma, e non sarebbe totalmente da escludere una sua clamorosa permanenza.

Attaccamento viscerale alla maglia

Tornare alla Magica a Bove piacerebbe di sicuro. Il ragazzo in giallorosso ci è cresciuto, è diventato grande, fino a diventare un elemento importante della rosa, prima di partire la scorsa estate con destinazione Firenze.

L’amore che i tifosi provano nei suoi confronti, dimostrato proprio qualche giorno fa in occasione del suo ritorno allo stadio Olimpico, renderebbe ancora più bella questa opportunità. Staremo a vedere se davvero il futuro di Bove potrebbe essere ancora in giallorosso oppure no.