Doccia fredda Lazio: sentenza ufficiale della Meloni | Non potrà giocare la Champions

La Lazio è in piena corsa per un posto in Champions League insieme a Juventus, Roma e Bologna. Ma arriva all’improvviso la doccia gelata

Un finale di campionato degno di un capolavoro di Alfred Hitchcock, l’indimenticato ‘maestro del brivido’. La corsa all’Europa, in particolare all’agognato e ambito quarto posto che vale la qualificazione in Champions League, è più incerta e aperta che mai.

Sono raccolte in un solo mistero punto ben quattro squadre, pronte a dar vita a un rush finale vietato ai deboli di cuore. Dopo i risultati della 35/a giornata la quarta piazza è occupata dalla Juventus e dalle due romane, tutte a quota 63 punti.

A una lunghezza di distacco resta pienamente in corsa il Bologna, che ha bloccato sull’1-1 i bianconeri di Tudor nell’infuocato scontro diretto del Dall’Ara. L’attesa a questo punto è tutta rivolta alla prossima giornata.

Il 36/o e terzultimo turno ha in programma tre sfide da brividi: si parte venerdì con Milan-Bologna, si prosegue sabato con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus per chiudere con il piatto0 forte del lunedì, la sfida tra Atalanta e Roma.

Lazio, tutto per il 4/o posto: attesa febbrile

I riflettori sono puntati soprattutto sulla gara tra i biancocelesti di Baroni e la Juventus: un’eventuale sconfitta vorrebbe dire per una delle due dare l’addio al sogno Champions. A pochi giorni dal fischio d’inizio l’attesa è già alle stelle.

Nonostante i problemi e le tensioni interne, dal caso della beffarda telefonata del presunto tifoso laziale al presidente Lotito al discusso video pubblicato dall’ex falconiere Juan Bernabé, la società fa quadrato per tenere unito l’ambiente.

Lazio, altro che Champions League: tifosi sconvolti

Baroni e la squadra devono preparare in tutta serenità e con la massima concentrazione la grande sfida contro la Juventus. Tra i cosiddetti tifosi illustri c’è chi però non crede alla possibilità della Lazio di centrare la qualificazione in Champions League.

A molti il nome Anna Paratore non dirà granché, ma agli appassionati di politica dice parecchio: la signora è infatti la madre del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ai microfoni del portale ‘Città celeste’, la signora Paratore ha tagliato corto: “La Lazio può al massimo andare in Europa League, in Champions ci mandano altre squadre come Juve, Atalanta e Roma. Il sistema calcio in Italia è tutto contro i biancocelesti”. Sabato scopriremo se la mamma del capo del governo ha ragione.