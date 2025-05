Tensioni in Roma-Fiorentina: Prova TV per 2 calciatori | Le immagini non lasciano dubbi

Scoppia il caos al termine della sfida tra Roma e Fiorentina: due calciatori saranno sottoposti alla Prova TV dopo quanto accaduto durante la gara.

La corsa Champions si sta facendo sempre più accesa. Sono ben 4 le squadre in un solo punto che sognano di raggiungere il quarto posto valevole per l’Europa che conta. Una situazione a dir poco intricata, che lo è diventata ancora di più dopo i risultati dell’ultimo turno, dove si sono giocati alcuni importanti scontri diretti.

Uno di questi ad esempio è arrivato nel pomeriggio di domenica, quando si è disputato il match tra Roma e Fiorentina. Allo stadio Olimpico i giallorossi si sono imposti con il risultato di 1-0, maturato grazie ad un gol allo scadere del primo tempo di Artem Dovbyk. Una vittoria che appunto lancia la Magica nella corsa al quarto posto, ma che allo stesso modo esclude forse in maniera definitiva la viola da tale lotta.

Nel corso della sfida in questione non sono mancate però le polemiche. In primis proprio sulla rete del bomber ucraino la Viola ha recriminato sul fatto che il tempo fosse scaduto. Tali proteste poi si sono prolungate a fine gara, dove Nicolò Zaniolo è stato espulso per proteste dall’arbitro. Ma non è tutto.

Un match ricco di colpi proibiti

Oltre alle polemiche arbitrali, nel corso della sfida ci sono stati diversi colpi proibiti tra i calciatori, tanto che hanno fatto parlare addirittura dell’utilizzo della Prova TV.

In particolare sono due le situazioni che hanno fatto maggiormente discutere, e che riguardano un giocatore della Fiorentina e uno della Roma. Vediamo insieme di chi si tratta e che cosa hanno fatto.

Immagini che non lasciano dubbi

Nel primo tempo è stato Gianluca Mancini ad infastidire Nicolò Zaniolo, che sappiamo tutti avere un rapporto teso con la tifoseria romanista. Una marcatura stretta nei suoi confronti, che è sfociata in un paio di casi in qualcosa di più, con il difensore che ha addirittura messo le mani al collo al ragazzo.

Nella ripresa invece è stato Moise Kean a perdere le staffe, e a rifilare un paio di colpi proibiti proprio al vice capitano giallorosso, con i due che già in passato hanno dimostrato scarsa sopportazione l’uno dell’altro (ricorderete il calcione che Kean tirò a Mancini qualche anno fa). Situazioni dunque indelicate, e che addirittura hanno fatto pensare ad un utilizzo della Prova TV nei confronti di entrambi. Cosa che però al momento appare alquanto complicata.