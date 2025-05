Il Leverkusen pareggia a Friburgo: Bayern Monaco campione di Germania | 1° titolo in carriera per Kane

Il Leverkusen non va oltre il pari a Friburgo e consegna il titolo di campione di Germania al Bayern Monaco. Harry Kane conquista il primo trofeo.

Il Bayern Monaco si laurea campione di Germania per la trentaquattresima volta nella sua storia e per Harry Kane arriva il primo titolo ufficiale in carriera. La squadra bavarese vince matematicamente la Meisterschale, grazie al decisivo pareggio del Bayer Leverkusen, che non va oltre il 2-2 contro il Friburgo.

Sono otto i punti di distanza tra il Leverkusen ed il Bayern e, a due giornate dal termine della Bundesliga, la squadra guidata da Vincent Company può festeggiare aritmeticamente la conquista del titolo. L’ultima sfida dei bavaresi aveva lasciato l’urlo strozzato in gola, dopo che il Lipsia era riuscito ad agguantare il pari in pieno recupero, chiudendo una gara pirotecnica sul 3-3.

In quel caso erano diventate virali le immagini di Harry Kane, che era squalificato per somma di ammonizioni ma pronto a festeggiare col resto della squadra, prima del gol del pareggio dei padroni di casa. Ora quella che sembrava una maledizione per il centravanti britannico è stata finalmente sfatata, l’ex Tottenham ha conquistato il primo titolo della sua carriera.

L’attaccante inglese conquista il primo trofeo della sua carriera all’età di 31 anni e lo fa da protagonista con la maglia del Bayern Monaco. Kane è il capocannoniere della Bundesliga, con 24 reti messe a segno fin qui.

Il Bayern Monaco torna campione di Germania

La squadra bavarese conquista il titolo numero trentaquattro della sua gloriosa storia, dopo che la scorsa stagione si era chiusa senza trofei per i tedeschi.

Kane rompe la maledizione dei trofei

Il Bayern Monaco non ha festeggiato sul campo, ma la gioia di giocatori e tifosi è esplosa dopo il pareggio del Bayer Leverkusen. Proprio Harry Kane ha pubblicato su Instagram un video in cui si scatena con altri compagni di squadra.

I bavaresi hanno sostanzialmente dominato la Bundesliga, ottenendo 23 vittorie su 32 incontri disputati. Solo 32 i gol incassati dalla squadra guidata da Kompany, che ha invece siglato la bellezza di 93 reti in questa stagione.