Follia di Lotito: assalto a Koopmeiners | Vuole un centrocampo da Champions

Il presidente della Lazio ha in mente un colpo straordinario per la prossima estate di mercato: vuole a tutti i costi Koopmeiners per rafforzare il centrocampo.

La Lazio ha disputato una stagione altalenante. Sebbene le aspettative di inizio stagione non erano molto elevate, vista la partenza di diversi elementi della rosa e il nuovo progetto tecnico targato Marco Baroni, la squadra ha cominciato benissimo il campionato, giocando alla grande e ottenendo subito buoni risultati sia in Serie A che in Europa League.

Con il passare dei mesi però, arrivati nel momento clou della stagione, gli Aquilotti sono calati. In campionato, anche se ancora in lotta per il quarto posto, sono arrivati meno punti, mentre in Europa League è giunta la clamorosa eliminazione per mano del Bodo Glimt ai quarti di finale.

In attesa di capire come finirà questa stagione però il presidente Claudio Lotito è già proiettato al futuro. In particolare sul mercato. Strano a dirsi, visto che il patron laziale non è solito muoversi particolarmente sui trasferimenti. Tuttavia il nome che questo vorrebbe acquistare sta scaldando in maniera incredibile il cuore dei tifosi: vuole prendere a tutti i costi Koopmeiners.

Lotito sogna in grande

In estate è molto probabile che alcuni top club europei diano l’assalto ai gioielli laziali. In particolare è in mezzo al campo che questi hanno brillato di più. Su tutti Matteo Guendouzi e Nicolò Rovella sono quelli che piacciono in maniera maggiore.

Tuttavia Claudio Lotito sembra avere già trovato il nome giusto per rimpiazzarli qualora dovessero, entrambi o solo uno dei due, realmente partire. Stiamo parlando di Koopmeiners. Attenzione però, non di Teun, il centrocampista della Juve, bensì di suo fratello Peer.

Colpaccio per la mediana laziale

Peer Koopmeiners ha dimostrato nel corso degli ultimi anni ottime doti. Con la maglia dell’AZ Alkmaar il classe 2000 è un titolare inamovibile, e giunto ormai a 25 anni è pronto per fare il definitivo salto di qualità.

Per caratteristiche dunque il ragazzo sarebbe il sostituto ideale soprattutto di Nicolò Rovella, su cui come detto ci sono le mire di tante squadre. Staremo a vedere come andranno le cose, e se davvero il calciatore approderà in Serie A, per dar vita ad una sfida tra fratelli con Teun.