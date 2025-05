Fenomeno Loiodice: chiamato a sorpresa da Ibrahimovic | Sul piatto un’offerta irrinunciabile

Il calciatore del momento è stato chiamato a sorpresa da Zlatan Ibrahimovic, che ha messo sul piatto una proposta impossibile da rifiutare.

La Kings League è un format calcistico innovativo. Si tratta di una lega di calcio a 7 che unisce sport, spettacolo e dinamiche tipiche del mondo dei videogiochi e dei social media. Il torneo è caratterizzato da regole non convenzionali, come l’utilizzo di carte bonus che modificano il corso della partita, calci di rigore in stile hockey e la presenza di presidenti famosi che partecipano attivamente alla gestione delle squadre.

Negli ultimi mesi, la Kings League sta riscuotendo un crescente successo anche in Italia. L’adattamento italiano, supportato da influencer locali e calciatori ex professionisti, ha attirato un vasto pubblico giovane, soprattutto tramite piattaforme come Twitch, YouTube e TikTok. La combinazione di intrattenimento e sport ha creato un’esperienza nuova, coinvolgente e accessibile, capace di rinnovare l’interesse verso il calcio.

In questo torneo come detto abbiamo visto tanti ex calciatori tornare di moda proprio grazie alla loro presenza nel calcio a 7. Da Caputo a Nainggolan, passando per tanti altri nomi famosi della Serie A. Allo stesso modo però è accaduto anche che alcuni di questi diventassero famosi proprio grazie alla stessa Kings League, facendo accrescere l’interesse dei campionati nei loro confronti.

Loidice famoso grazie alla Kings League

Nel corso delle ultime settimane Nicola Loiodice è diventato un vero e proprio fenomeno. Grazie ai tanti gol e alle grandi cose fatte vedere in Kings League, un giocatore che ha sempre e solo militato in Serie D, ha accresciuto improvvisamente la sua popolarità.

Basti pensare che addirittura il 32enne il mese scorso in Italia è stato il giocatore più cercato su Transfermarkt. La sua fama improvvisa però potrebbe non lasciare il tempo che trova, visto che addirittura su di lui ci sarebbe l’interesse del Milan.

Ibra lo chiama immediatamente

Come detto Loiodice ha grande esperienza in Serie D, ed è per questa ragione che Zlatan Ibrahimovic, qualora il Milan Futuro dovesse retrocedere, starebbe pensando di metterlo sotto contratto.

Una mossa importante dunque sia a livello di rosa, che a livello di immagine, visto quanto sia diventato noto l’attaccante nel corso degli ultimi tempi. Staremo a vedere se davvero Loiodice riuscirà ad indossare i colori rossoneri.