Dopo il danno la beffa: altra mazzata per Hamilton a Miami | Decisione irrevocabile della FIA

Si chiude un altro fine settimana da incubo in casa Ferrari e per Lewis Hamilton arriva l’ennesima mazzata. La decisione della FIA è irrevocabile.

Non sembra esserci pace per la Ferrari in questa stagione di Formula 1. Anche a Miami il risultato delle rosse è stato una delusione senza mezzi termini. A dominare la gara è stato Oscar Piastri, che conferma l’ottimo stato di forma del team McLaren. Alle spalle del pilota australiano si è infatti piazzato il compagno di scuderia Lando Norris, ultimo gradino del podio per Russel su Mercedes.

Il podio resta un miraggio per le monoposte italiane, Charles Leclerc si piazza settimo negli USA, mentre Lewis Hamilton finisce ottavo. Non sono mancate scintille via radio per il pilota britannico, dopo che dal box Ferrari è arrivato l’ordine di lasciar passare il compagno di scuderia francese.

Il pilota inglese ha polemizzato in modo veemente col team Ferrari, chiedendo in modo sarcastico se dopo Leclerc dovesse lasciar passare anche Carlos Sainz. Una situazione che riassume fin qui molto bene la stagione nera della scuderia di Maranello e che si riflette anche nella classifica generale del campionato dopo le prime sei gare della stagione 2025.

Charles Leclerc occupa la quinta posizione nella graduatoria generale, mentre Lewis Hamilton è solo settimo in classifica. Un abisso poi separa la McLaren dalle inseguitrici nella classifica costruttori, la scuderia britannica ha collezionato fin qui 246 punti, per la Ferrari sono solo 94.

Nuova beffa Hamilton, la decisione ufficiale

Per il pilota britannico, al primo anno con la Ferrari, arriva una nuova beffa dopo la gara di Miami. Oltre alla tensione con il proprio team, per il classe ’85 c’è da fare i conti con la decisione ufficiale della FIA che non lo lascia contento.

Il sette volte campione del mondo ha avuto un contatto con il pilota spagnolo Carlos Sainz nel corso dell’ultimo giro del Gran Premio di Miami, alla curva 17.

La FIA beffa Hamilton, nessuna penalità

E nonostante la FIA abbia avviato un’investigazione, dopo che lo spagnolo da dietro ha toccato il brittanico, per Carlos Sainz non è arrivata alcuna penalità.

Oltre il danno la beffa per Lewis Hamilton, chiamato da subito a ritrovare feeling con la monoposto e soprattutto col proprio team.