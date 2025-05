Danni fisici e morali: Alberto Tomba finisce dietro le sbarre | Denunciato da una donna

Una triste vicenda ha colpito Alberto Tomba, indimenticato campione dello sci italiano. Spunta la denuncia shock.

Al suo nome sono legate le più belle pagine scritte nello sci italiano. Alberto Tomba è stato una vera icona sportiva del nostro paese, a cavallo tra gli anni ’80 ed i ’90. Lo sciatore nato a Bologna ha una carriera impressionante da sciatore alpino, avendo conquistato la bellezza di 50 gare in Coppa del Mondo.

Il suo palmares vanta una Coppa del Mondo generale, quattro Coppe del Mondo di slalom gigante ed altrettante nello slalom speciale. Inoltre ha vinto tre medaglie d’oro alle Olimpiadi, oltre a due argenti mentre nei campionati mondiali sono arrivati due oro e due bronzi per il classe ’66.

Uno dei volti più amati dello sport italiano, in un’epoca in cui i social network non esistevano, la sua presenza sul piccolo schermo era sempre seguita con amore ed interesse. Alberto Tomba resterà per sempre un simbolo delle discipline sciistiche in Italia, ma la sua vita non è stata sempre completamente rosa e fiori.

Emerge infatti una storia torbida che lo ha visto protagonista in negativo. L’ex campione sciistico venne infatti denunciato da una donna negli anni passati, con gravissime accuse.

Denuncia shock per Alberto Tomba

Lo sciatore all’epoca dei fatti aveva chiuso la propria carriera professionistica da 8 anni. Correva l’anno 2006 quando a Formentera arrivò una grave denuncia nei suoi confronti.

A riportare la cronaca di quanto accaduto all’epoca è stato il sito Montagna.tv, che ha parlato dell’accusa di lesioni personali piovuta sulla testa dell’idolo sportivo da parte di una barista nella località turistica spagnola.

Lesioni personali, la reazione di Tomba

La versione del campione sciistico però non combaciò con quella riportata dalla lavoratrice di Formentera. In seguito alla grave denuncia Alberto Tomba decise di rispondere con fermezza, rigettando ogni tipo di accusa nei suoi confronti.

Il portale che rilanciò la vicenda all’epoca evidenzia la nota emessa dalla AT Group, società che gestiva l’immagine dell’atleta allora. Sul comunicato si legge: “Alberto Tomba è vittima della sua popolarità. È stato inspiegabilmente aggredito verbalmente e fisicamente da una barista che lavora all’interno del disco bar e gli aveva appena servito una bibita.”