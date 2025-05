Tutto nero su bianco: Mick Schumacher torna in F1 | Sulle orme di papà Michael

Mick Schumacher pronto a tornare in Formula 1 sulle orme del padre. Ecco l’annuncio che può cambiare tutto in futuro.

La Formula 1 potrebbe aprire nuovamente le sue porte a Mick Schumacher. Il figlio del leggendario Michael ha lasciato ufficialmente la Formula 1 nel novembre del 2024. Mick all’epoca era il terzo pilota della Mercedes ed in questa stagione è invece stato confermato come pilota ufficiale del team francese Alpine, nel campionato del mondo endurance FIA.

Un cognome decisamente ingombrante lo ha da sempre accompagnato nella sua carriera, come testimoniato anche dagli esordi del pilota tedesco. Le prime corse del figlio del sette volte campione del mondo sono state in kart nel 2008, dove per evitare clamore e sovraesposizione aveva deciso di utilizzare il cognome della madre da nubile.

Poi nel 2015, a due anni dal terribile incidente che ha coinvolto il padre sugli sci, l’allora sedicenne debuttò con il cognome del padre in Formula 4. In seguito effettuò tutta la trafila nelle categorie fino al grande salto in Formula 1, quando nel 2019 entrò a far parte della Ferrari Driver Academy.

L’eredità paterna non ha però aiutato il giovane Mick, che non ha neanche sfiorato il livello delle prestazioni di papà Michael. Inoltre va considerato che il ragazzo ha dovuto fare i conti con le condizioni del padre dopo l’incidente sciistico, perdendo un fondamentale punto di riferimento alla tenera età di 14 anni.

Mick Schumacher può tornare in F1

Nonostante il pilota tedesco stia conducendo una carriera importante con la scuderia Alpine, le porte della Formula 1 possono tornare ad aprirsi per Schumacher jr.

L’annuncio a sorpresa ha acceso nuovamente il dibattito tra gli amanti dei motori, stimolando e spesso dividendo i tifosi italiani.

Ecclestone a ruota libera su Mick Schumacher

A riaccendere il dibattito sul figlio del campione tedesco è stato Bernie Ecclestone. L’imprenditore britannico sembra avere le idee chiarissime sulla carriera di Mick Schumacher.

Intervistato dal portale F1 Insider Ecclestone ha infatti dichiarato: “Se Michael fosse stato al suo fianco, Mick sarebbe regolarmente nella griglia F 1 quest’oggi.” L’imprenditore rincara poi la dose: “Il nome Schumacher ha molta più importanza negli USA che in Europa. Vederlo in Cadillac, perché no? La F 1 potrebbe continuare ad usare il suo nome.”