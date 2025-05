Sono al tramonto, ma un anno in Serie A lo faccio volentieri | Accordo con Modric: gli danno la 10

Con l’addio ormai imminente al Real Madrid, Luka Modric è pronto a giocare per un anno nel nostro campionato: gli hanno già conservato la maglia numero 10.

Luka Modric è uno dei centrocampisti più eleganti e intelligenti che il calcio abbia mai conosciuto. La sua carriera è stata un viaggio di talento, determinazione e umiltà, che lo ha portato dalle origini più umili ai palcoscenici più prestigiosi del mondo. Con la sua visione di gioco straordinaria, i passaggi millimetrici e la capacità di controllare i ritmi della partita, Modric ha incarnato l’essenza del regista moderno.

Con il Real Madrid ha vinto tutto. Con la nazionale croata ha invece sfiorato un clamoroso titolo Mondiale, raggiungendo la finale nel 2018, persa poi al cospetto di una grande Francia. Tante le gioie anche a livello personale. Su tutte il pallone d’oro, conquistato proprio dopo quella coppa del mondo vissuta da protagonista assoluto.

Adesso per il fuoriclasse però sembra essere arrivata la fine di un’era. Il suo contratto con i Blancos è in scadenza alla fine della stagione, e ad oggi un suo rinnovo pare alquanto complicato, visto che in casa Real si sta ragionando su una rivoluzione dopo l’annata non proprio eccellente vissuta al momento.

Modric ragiona sul futuro

Chiaramente adesso Modric sta cominciando a pensare al suo futuro. Al momento l’idea di ritirarsi non gli passa per la testa, e di conseguenza è piuttosto probabile che il croato prosegua la propria carriera in un altro club.

Le voci e le indiscrezioni da questo punto di vista sono quindi impazzate. Tuttavia ce n’è una in particolare che vorrebbe un suo clamoroso approdo in Serie A. Un club infatti è già pronto a dargli la maglia numero 10 e ad accoglierlo in squadra. Vediamo di quale stiamo parlando.

Un club italiano sogna in grande

A sognare un colpo di questo tipo al momento è proprio il Como, squadra che già la scorsa estate ha messo a segno dei colpi ad effetto.

Modric dunque potrebbe approdare sulle rive del lago, magari grazie anche all’intermediazione di Raphael Varane. Staremo a vedere dunque se davvero andrà in porto un affare del genere, e se il pallone d’oro croato approderà in Serie A, dopo che molto spesso in passato era già stato accostato al nostro campionato.