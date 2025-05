Nuovo Papa al Vaticano, nuovo capitano a Trigoria: scelta avallata da Ranieri | Ecco a chi andrà la fascia

Sale l’attesa intorno alla nomina del nuovo Papa in Vaticano, mentre importanti cambiamenti coinvolgono anche la Roma.

Archiviati con commozione i funerali di Papa Francesco il Vaticano si avvia ad eleggere il nuovo Pontefice della chiesa cattolica. La scomparsa di Bergoglio ha avuto ripercussioni anche sul calcio in Italia, con lo slittamento del calendario per tutte le competizioni. Il conclave per eleggere il nuovo Papa si svolgerà a partire dal 7 maggio.

La massima autorità religiosa della chiesa cattolica svolgerà anche il ruolo di Vescovo di Roma, la città eterna è da sempre legata alle vicende dello Stato del Vaticano ed attende i giorni dell’elezione del successore di Jorge Bergoglio. Parallelamente anche la squadra giallorossa sembra pronta ad assistere a diversi cambiamenti nelle prossime settimane.

La Roma di Claudio Ranieri è stata fin qui protagonista di un girone di ritorno da record in campionato. I giallorossi sono imbattuti da 18 giornate in Serie A ed hanno anche espugnato San Siro contro l’Inter. Il tecnico di Testaccio ha compiuto una vera e propria impresa, ereditando la squadra a pochi punti dalla zona retrocessione e proiettandola verso le zone nobili della classifica.

Nelle ultime quattro giornate di campionato i giallorossi cercheranno di centrare il traguardo della qualificazione in Champions League, impensabile prima del ritorno del tecnico ex Cagliari. Ma sono tanti i nodi da sciogliere intorno alla squadra capitolina in vista della prossima stagione.

Nuovo Papa e nuovo capitano, le ultime da Trigoria

I tifosi romanisti aspettano con trepidazione di capire chi sarà il prossimo allenatore della Roma. Claudio Ranieri ha ribadito più volte di voler lasciare definitivamente la panchina e sono tanti i nomi accostati alle manovre della proprietà Friedkin.

Un altro nodo da sciogliere coinvolge in prima persona Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra giallorossa e da otto stagioni ritornato a Trigoria dopo la parentesi al Sassuolo.

Addio Pellegrini, scelto il nuovo capitano

Non è affatto esclusa la partenza del numero 7 in vista della sessione estiva di calciomercato. Il capitano della Roma è stato protagonista di una stagione sottotono, fatta eccezione per il gol nel derby di andata.

Il classe ’96 potrebbe fare le valigie a stretto giro di posta, in questo caso la fascia andrebbe di diritto sul braccio di Gianluca Mancini. L’ex Atalanta è sempre più leader della Roma, dentro e fuori dal campo.