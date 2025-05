Marquez-Bagnaia, volano i cocci: in mezzo ci sono i soldi | Ducati spaccata in due

Nuove crepe in casa Ducati intorno al dualismo Marquez – Bagnaia. Di mezzo ci sono anche i soldi, ecco le ultime.

L’ultimo fine settimana in casa Ducati è stato ricco di spunti di riflessione a margine del Gran Premio di Jerez de la Frontera. Il testa a testa tra Bagnaia e Marquez ha acceso la gara nel circuito spagnolo, prima che il pilota iberico scivolasse al terzo giro. Si tratta della seconda caduta in gara per il classe ’93, mentre il pilota italiano ha chiuso da secondo la corsa, alle spalle del fratello di Marc, Alex Marquez.

Per il fratello minore dell’otto volte campione mondiale si tratta della prima vittoria in carriera, che gli vale anche la vetta della classifica piloti assoluta nel Mondiale 2025. Difficilmente dopo le prime cinque tappe del motomondiale sarebbe stato pronosticabile un risultato del genere per Alex Marquez, che cavalca la Desmosedici del 2024.

Il dualismo tra i due piloti di punta della scuderia Ducati rischia di aprire nuove crepe intorno alla casa motociclista italiana. Al momento la classifica generale vede i due fratelli Marquez in vetta alla graduatoria, separati da un solo punto in favore di Alex. Bagnaia insegue da terzo classificato, a quota 120 punti ed a meno 19 lunghezze da Marc Marquez.

La prossima tappa del motomondiale andrà in scena a Le Mans, per il Gran Premio di Francia nel weekend del 10 ed 11 maggio. Si attende il riscatto dei due piloti che guidano la Desmosedici GP 25, dopo il terzo posto del pilota italiano ed il dodicesimo dello spagnolo.

Rivalità Ducati, il punto su Marquez e Bagnaia

I due piloti oltre a duellare in pista come avvenuto in Spagna, potrebbero vedere i rapporti inasprirsi anche in scuderia. E la rivalità in casa Ducati potrebbe esplodere anche per motivi squisitamente economici.

Ecco il retroscena che rischia di inasprire la rivalità tra il pilota piemontese e quello spagnolo, fino alla possibile spaccatura nella casa motociclistica italiana.

Polveriera Ducati, tutte le cifre in ballo

Secondo quanto riportato da As, la Ducati premierebbe i piloti vincitori con ingenti somme di denaro. Si parla di 150mila euro per la vittoria della singola gara, mentre 40mila euro per la posizione numero 1 nella sprint.

Inoltre l’eventuale vittoria del Motomondiale varrebbe un premio di 3 milioni di euro per il pilota. Cifre che potrebbero far esplodere definitivamente la rivalità tra i due.