Grazie per la promozione ma dobbiamo separarci: il Sassuolo caccia Grosso | Preso il nuovo allenatore

Dopo aver riportato i neroverdi in Serie A, la società ha deciso di dare il benservito a mister Fabio Grosso. Ecco chi sarà il nuovo allenatore.

Dopo un solo anno di Serie B, il Sassuolo è tornato in Serie A. Il traguardo, raggiunto già da alcune giornate, è arrivato al termine di un campionato totalmente dominato dai neroverdi. Merito della società, che non ha smontato del tutto la squadra, mantenendo in rosa giocatori del calibro di Lauriente, Boloca, Romagna, Tolijan e soprattutto Berardi. Nomi che meritano un’altra categoria rispetto a quella cadetta.

Detto ciò bisogna fare i complimenti anche a mister Fabio Grosso. Il campione del mondo 2006, grande esperto in promozioni, ha centrato in pieno l’obiettivo, riportando dunque la società emiliana ai massimi livelli del calcio italiano. Ciò nonostante però il posto del tecnico non è affatto al sicuro, anzi, tutt’altro.

Secondo gli ultimi rumors infatti Andrea Carnevali avrebbe già deciso di dare il benservito all’ex terzino nonostante la promozione. Addirittura poi la dirigenza neroverde avrebbe scelto anche il nome del prossimo tecnico. Vediamo di chi si tratta.

Grosso cacciato a sorpresa dal Sassuolo

Nel corso della sua carriera da allenatore, Grosso non è riuscito mai a fare granché bene in Serie A, al contrario di quanto fatto invece come detto in cadetteria. Detto ciò, c’è da considerare che il Sassuolo predilige una squadra in grado di giocare a calcio, e non solo di fare risultato.

Per questa ragione dunque nelle ultime ore si sta parlando di un possibile addio dell’uomo decisivo del Mondiale 2006 al club della famiglia Squinzi. Ed è proprio per quanto riguarda il possibile arrivo di un suo sostituto che nelle ultime ore si stanno iniziando a fare i primi nomi.

Un tecnico per il bel gioco

Per quanto riguarda un possibile sostituto di Fabio Grosso nelle ultime ore si stanno facendo diversi nomi. Uno su tutti è quello di Pecchia, esonerato qualche settimana fa dal Parma, che però ha dimostrato comunque uno stile di gioco in linea con quello dei neroverdi.

C’è però la suggestione anche di un tecnico giovane, che ha dimostrato il suo valore lo scorso anno in Serie B, e che sarebbe pronto al grande salto. Stiamo parlando di Alberto Aquilani, che ha anche giocato con la maglia del Sassuolo.